الدفاع المدني يسيطر على حريق ضخم في سوق الخضار برام الله

رام الله / سما/

سيطرت طواقم الدفاع المدني فجر اليوم الخميس، وما زالت تعمل على إخماد حريق في سوق الخضار المركزي بمدينة رام الله بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لوسط المدينة وإطلاق قنابل الصوت والغاز.

وذكر تقرير أن الحريق بدأ في عربات الخضار الخشبية وانتقل لبعض المحال التجارية، حيث عملت 10 مركبات إطفاء بتعزيز من محافظتي القدس وسلفيت بقوه بلغت 60 رجل إطفاء بالإضافة لمساندة الشركاء في الشرطة والأمن الوطني والبلدية على السيطرة ومنع امتداد النيران للمجمعات التجارية المجاورة .

وأضاف التقرير أن ضابط موقع الحريق أكد أن السيطرة على الحرائق بعد عمل ثلاث ساعات بلغ اكثر من 80%، مؤكدا أن العمل يحتاج لساعات إضافية وقد يستمر لما بعد ساعات ظهر اليوم.

يذكر أن مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل أشرف على عمل الطواقم الميدانية، وأوضح أن الطواقم ستبقى بالموقع لساعات إضافية حتى تحقق السيطرة الكاملة على الحرائق ولمنع تجدد النيران.