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جيش الاحتلال يعترف بمقتل ثلاثة جنود أحدهما بغزة واثنين في عملية دهس بنابلس

الخميس 30 مايو 2024 06:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعترف بمقتل ثلاثة جنود أحدهما بغزة واثنين في عملية دهس بنابلس



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة من جنوده أحدهما في معارك شمال غزة واثنين في عملية الدهس التي وقعت أمس عند حاجز عورتا جنوب شرق نابلس.

وبالإضافة إلى مقتل الجنود الثلاثة، أعلن جيش الاحتلال عن إصابة ثلاثة  من جنوده بجراح خطيرة خلال المعارك مع المقاومة في قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، سمح الجيش بنشر ثلاثة قتلى اضافيين من جيش الاحتلال اثنان في عملية نابلس والآخر في غزة وهم:

 الرقيب يديديا إزوجي 21 عاماً مقاتل في الكتيبة 101 لواء المظليين قتل في معركة شمال قطاع غزة.

 الرقيب إيليا هليل 20 عاماً، مقاتل في كتيبة نحشون (90)، لواء كفير، سقط أثناء نشاط عملياتي في منطقة نابلس.

 الرقيب دييغو سويسا هرساج 20 عاماً، مقاتل في كتيبة نحشون (90)، لواء كفير، سقط أثناء نشاط عملياتي في منطقة نابلس..

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