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واشنطن ترفض الاعتراف بأن "إسرائيل" استخدمت أسلحة أمريكية في الغارات القاتلة على خيام النازحين برفح

الخميس 30 مايو 2024 04:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن ترفض الاعتراف بأن "إسرائيل" استخدمت أسلحة أمريكية في الغارات القاتلة على خيام النازحين برفح



واشنطن/سما/

رفضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، الاعتراف بأن إسرائيل استخدمت قنابل أمريكية في الغارة القاتلة التي وقعت نهاية الأسبوع والتي أسفرت عن استشهاد العشرات من النازحين الفلسطينيين في مخيم رفح.

وذكرت شبكة “سي إن إن”  لأول مرة أنه تم العثور على بقايا القنبلة الأمريكية ذات القطر الصغير GBU-39 (SDB) في مكان الحادث، وفقًا لأربعة خبراء في الأسلحة المتفجرة قاموا بمراجعة الفيديو الذي تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما توصل خبراء الأسلحة والأدلة المرئية التي استعرضتها صحيفة نيويورك تايمز إلى نفس النتيجة وهي أن القنابل كانت من نوع GBU-39، والتي تم تصميمها وبيعها في الولايات المتحدة.

وقال جون كيربي ، المتحدث باسم البيت الأبيض ، للصحافيين يوم الأربعاء: “لن نتحدث مع حمولة فردية على طائرات إسرائيلية فردية” . “يجب على (الجيش الإسرائيلي) أن يتحدث عن سلوكه في هذه العملية بالذات، وهذا سيتضمن… مناقشة ما تم استخدامه”.

واستشهد ما لا يقل عن 45 شخصًا وأصيب أكثر من 240 آخرين بعد أن استخدم الجيش الإسرائيلي طائراته لقصف مخيم للنازحين في رفح  وأغلبية الشهداء من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وأضاف كيربي أن إسرائيل سبق أن قالت علناً إنها استخدمت ذخائر موجهة بدقة تبلغ حمولة حوالي 37 رطلاً، وهو ما، إذا كان صحيحاً، “سيشير بالتأكيد إلى الرغبة في أن تكون أكثر تعمداً وأكثر دقة في استهدافها”.

وعندما سُئلت يوم الثلاثاء عن الذخائر المستخدمة في غارة رفح، قالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ للصحافيين: “لا أعرف نوع الذخيرة المستخدمة في تلك الغارة الجوية. يجب أن أحيلك إلى الإسرائيليين للتحدث عن ذلك”.

 وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء إنه ليس بوسعه التحقق مما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت أسلحة مقدمة من واشنطن في أحدث هجماتها المميتة في رفح.

وأضاف بلينكن لصحافيين خلال زيارة إلى مولدوفا أن نوع الأسلحة المستخدمة وكيفية استخدامها سيتعين أن يكونا الغرض من تحقيق في الهجوم.

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