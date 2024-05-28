وول ستريت جورنال: "إسرائيل" تسعى لتبرير عملية رفح بادعاءات حول وجود أنفاق مع مصر

واشنطن/سما/

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤول مصري رفيع المستوى أن إسرائيل تحاول تبرير عمليتها العسكرية في رفح بالادعاء بأنها اكتشفت أنفاقا تمتد عبر الحدود من قطاع غزة إلى مصر.

وأشار المصدر الذي لم تسمه الصحيفة إلى أن "إسرائيل لم تزود القاهرة بأي معلومات بشأن اكتشاف 20 نفقا في منطقة ممر فيلادلفيا (منطقة عازلة بطول 14 كيلومترا على حدود قطاع غزة مع مصر)".

وأضاف: "تستخدم (إسرائيل) هذه التصريحات لتبرير استمرار العملية في رفح"، وفي الوقت نفسه، قال ممثل عن الإدارة العسكرية الإسرائيلية لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن تل أبيب أبلغت القاهرة باكتشاف أنفاق جديدة عابرة للحدود.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية الكاملة على محور صلاح الدين (فيلادلفيا) الواقع على طول المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أنه خلال العملية المتواصلة في المحور تم العثور على 20 نفقاً من وإلى مصر.

ومحور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، هو شريط حدودي بين مصر وقطاع غزة يمتد داخل القطاع بطول 14.5 كيلومترا من معبر كرم أبو سالم وحتى البحر المتوسط، وهذا المحور يعد "منطقة عازلة" بحسب معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وانسحبت إسرائيل منه تماما في إطار خطة فك ارتباطها بقطاع غزة عام 2005.

وكانت قد أصدرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.

وقابلت إسرائيل هذا القرار باستهداف منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين كان قد أعلن الجيش أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال ليل الأحد الماضي ومساء الثلاثاء، في تحد وتجاهل تام لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف أعماله العسكرية في رفح.