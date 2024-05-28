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6 عمليات نوعية لـ"حزب الله" ضد الاحتلال الإسرائيلي

الخميس 30 مايو 2024 04:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
6 عمليات نوعية لـ"حزب الله" ضد الاحتلال الإسرائيلي



بيروت/سما/

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 29 مايو 2024، وفقا للآتي": «

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 12:55: شن هجوم مركب بالتتالي على موقع البغدادي بدأ باستهداف الموقع وحاميته وانتشار جنوده ‏بالأسلحة الصاروخية، وتبعها مسيّرات انقضاضية محملة بالقنابل استهدفت غرفة عمليات الموقع ‏والمراقبة أصابت أهدافها بدقّة وأحدثت عدّة انفجارات وحرائق وحققت إصابات في الجنود.‏

2- الساعة 18:10: استهداف موقع ‌‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة ‏مباشرة.‏

3- الساعة 18:10: استهداف موقع ‌‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.‏

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان): 

1- الساعة 09:15: استهداف التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى ‏تدميرها.‏
2- الساعة 09:30: استهداف انتشار ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش شتولا بالقذائف المدفعية.‏
3- الساعة 18:00: استهداف موقع ‏راميا بقذائف المدفعيّة وإصابته إصابة مباشرة.‏

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