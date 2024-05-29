شهداء بينهم مسعفان في قصف على رفح ومدينة غزة

غزة/سما/

- استشهد عدد من المواطنين بينهم مسعفان، مساء اليوم الأربعاء، وأصيب مواطنون آخرون، في قصف نفذه طيران الاحتلال على مدينتي غزة ورفح، وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن طواقم الإنقاذ ومواطنين تمكنوامن انتشال عدد من الشهداء والجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الحتو قرب مدرسة الزهراء شرق مدينة غزة، في وقت ارتقى فيه 3 شهداء بقصف منزل في حي تل السلطان غرب رفح.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة،عن استشهاد اثنين من طواقم الأسعاف التابع للهلال الأحمر نتيجة استهداف الاحتلال إحدى سيارات الإسعاف التي كانت متجهة لإخلاء جرحى وشهداء في منطقة دوار أبو السعيد بتل السلطان غربي رفح:

هذا وقالت مصادر طبية إن 21 شهيدا ارتقوا منذ ساعات صباح اليوم نتيجة القصف المتواصل الذي تنفذه قوات الاحتلال على مدينة رفح.