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بوريل: الاتحاد الأوروبي يرفض تصنيف "أونروا" كمنظمة إرهابية

الأربعاء 29 مايو 2024 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوريل: الاتحاد الأوروبي يرفض تصنيف "أونروا" كمنظمة إرهابية



بروكسل/سما/

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد يرفض أي محاولة لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كمنظمة إرهابية، ويؤكد أنها ستظل شريان الحياة الذي لا غنى عنه للفلسطينيين.

جاء ذلك في أعقاب اجتماعه بالمفوض العام للأونروا فيليب لازريني في بروكسل اليوم الأربعاء.

وجدد بوريل التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي للأونروا، مشيدا بعملها وفريقها، وقال إن الدول الأعضاء في الاتحاد استأنفت دعمها المالي للوكالة، حيث إن "الدفعة التالية من تمويل الاتحاد الأوروبي في طريقها الآن".

وقال بوريل إن "لم تعد هناك كلمات لوصف الوضع في غزة، يوما بعد يوم، تتوالى مواكب الموت. لا يفقد الناس حياتهم فحسب، بل يتم تدمير الأمل والنسيج الاجتماعي".

وشدد على ضرورة وضع حد "لمأساة تسيء إلى ضميرنا وإنسانيتنا".

وكانت "الكنيست الإسرائيلية" صادقت بالقراءة التمهيدية اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يعتبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "منظمة إرهابية".

ويقضي مشروع القانون الذي قدمته نائبة من حزب "إسرائيل بيتنا"، بأن "قانون محاربة الإرهاب" يسري على وكالة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، و"توقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل"، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "منظمات إرهابية".

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