مقتل جنديين إسرائيليين في عملية دهس جنوب شرق نابلس

نابلس/سما/

قتل جنديان إسرائيليان، من جرّاء تعرّضهما للدهس في عملية نُفّذت جنوب شرق نابلس، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، فيما انسحب منفذها من المكان، وشرعت قوات من الجيش الإسرائيلي، في عمليات بحث عنه.

وذكرت مصادر محلية أن العملية نُفذت عند حاجز عورتا جنوب شرق نابلس، لافتة إلى أن منفّذ العملية هاجم جنود الاحتلال بمركبته وأسقط اثنين منهم، ثم عاود الرجوع عليهما عند الحاجز.



وقال طاقم طلبيّ إسرائيلي وصل إلى مكان عملية الدهس: "لقد قيل لنا في مكان الحادث أن اثنين من المارة قد دُهسا ونتيجة لذلك أصيبا بجروح حرجة وخطيرة".

وأضاف: "لقد قدمنا ​​المساعدة في مكان الحادث لأحد الجرحى، وحالته تعتبر حرجة في هذه المرحلة، وتم إخلاء جريح آخر من مكان الحادث في حالة خطيرة".

في المقابل ، قال رئيس مستوطنات شمالي الضفة الغربية يوسي داغان في بيان": عملية الدهس وقعت بالقرب من حاجز أمني جنوب نابلس والمصابان جنديان".

ولاحقا أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مقتل المصابين في عملية الدهس قرب نابلس.

وأكد موقع حدشوت بزمان العبري، أن القتيلان في عملية الدهس هما جنديان.

وشرعت قوات من الجيش الإسرائيلي بمشاركة وحدات خاصة وبدعم جويّ في عمليات بحث عن منفذ العملية، الذي ذكرت تقارير أنه نجح في الانسحاب، وتوجّه إلى نابلس.

وفي الصدد ذاته، أكّد مصادر محلية أن "قوات الاحتلال، قد اقتحمت شارع روجيب شرقي مدينة نابلس ومدخل بلدة عورتا جنوبي نابلس".