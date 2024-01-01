جيش الاحتلال يعلن "السيطرة الكاملة" على محور فيلادلفيا

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، "سيطرته العملياتية الكاملة" على محور صلاح الدين (فيلادلفيا) الواقع على طول المنطقة الحدودية بين قطاع غزة المحاصر ومصر، جنوبي قطاع غزة، وزعم العثور على 20 نفقا في المنطقة و82 بئرا تحت الأرض.

وادعى جيش الاحتلال أن بعض الأنفاق الـ20 التي زعم العثور عليها هي "أنفاق تهريب من وإلى مصر"، وقال إنه "تم بالفعل تدمير بعضها"، وأضاف أنه "بالإضافة إلى ذلك، سيطر الجيش الإسرائيلي الآن 82 بئرًا تحت الأرض بالقرب من محور فيلادلفيا ويقوم بفحصها تمهيدا لتدميرها".

ومحور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، هو شريط حدودي بين مصر وقطاع غزة يمتد داخل القطاع بعرض مئات الأمتار وطول 14.5 كيلومترا من معبر كرم أبو سالم وحتى البحر المتوسط؛ وبحسب ما أورد جيش الاحتلال فإن قواته لا تتواجد على الأرض (جسديا) في مقطع محدود "بالقرب من البحر".



وبحسب الاحتلال، فإنه يسيطر عملياتيا حتى على هذه المنطقة، وأن نيرانه موجهة نحوها؛ فيما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر في الجيش قولها إن "أسطوانة الأكسجين التابعة لحماس والتي دخل منها السلاح إلى رفح باتت في أيدي الجيش الإسرائيلي".

ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الجانب الإسرائيلي أطلع الجانب المصري على "جميع المعطيات" المتعلقة بالمنطقة؛ وادعى جيش الاحتلال "العثور على عشرات الصواريخ على طول محور فيلادلفيا جاهزة للإطلاق باتجاه أراضي إسرائيل"، وزعم إن حماس وضعت الصواريخ عمدا على مسافة قصيرة جدا من الحدود المصرية.

وذكرت إذاعة الجيش نقلا عن مصادرها قولها إن "حماس وضعت الصواريخ عمدا على مسافة قصيرة جدا تتراوحبين 10و40 مترا من محور فيلادلفيا، معتقدة أن الجيش الإسرائيلي لن يرغب في مهاجمتها بالقرب من الحدود المصرية".