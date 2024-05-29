الملكة رانيا: حررت غزة الكثيرين حول العالم من وهم الانبهار بالغرب (فيديو)

عمان/سما/

قالت الملكة الأردنية رانيا العبد الله إن غزة حررت الكثيرين حول العالم من وهم الانبهار بالغرب.

وقالت الملكة خلال كلمتها لطلبة خريجي الأكاديمية الدولية في العاصمة عمان اليوم الأربعاء: "التقدم لا يقتصر على التفوق الاقتصادي والتقني ولا يقاس بارتفاع ناطحات السحاب أو سرعة الإنترنت فقط، بل بعمق قيم الأمة".

وأضافت: "عالم فيه الكثير من التناقضات بينما نسمعه وما نراه، أنا عربي قولوها دون خجل أو خوف قولوها بكل فخر واعتزاز".

"غزة حررت الكثيرين حول العالم من وهم الانبهار بالغرب"...

الملكة لطلبة خريجين من الأكاديمية الدولية في عمّان: "أنتم أهل الضاد فكونوا فخورين بلغتكم.. كونوا معتزين بموطنكم... كونوا كهذا البلد الشامخ"#الأردن #فلسطين #غزة #رفح #هنا_المملكة pic.twitter.com/LIkbWScvQu — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 29, 2024



وأضافت: فلا لا أجمل من أن نكون حملة رسالة ملئها الرحمة التي يحتاجها عالمنا اليوم أكثر من أي وقت مضى".

وهنأت الملكة الخريجين وأهاليهم ومعلميهم وباركت لهم ولجميع شباب وشابات الوطن من الخريجين والخريجات، وتمنت لهم الخير.