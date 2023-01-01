  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سفارة موسكو في تل أبيب تعلق على فيديو لمحتجز روسي يحمل الجنسية الإسرائيلية في غزة

الأربعاء 29 مايو 2024 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارة موسكو في تل أبيب تعلق على فيديو لمحتجز روسي يحمل الجنسية الإسرائيلية في غزة



موسكو/سما/

أعربت السفارة الروسية في إسرائيل، بعد أن نشرت حركة  "الجهاد الإسلامي" مقطع فيديو للمحتجز الروسي الإسرائيلي ألكسندر تروفانوف في قطاع غزة، عن أملها في إطلاق سراحه بسرعة.

ونشرت "الجهاد الإسلامي" الثلاثاء، مقطع فيديو مدته 30 ثانية لتروفانوف، الذي يحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية، حيث يخاطب الإسرائيليين الذين يشاركون المسيرات الإسبوعية المطالبة باتفاق لإطلاق سراح الأسرى في غزة، وحثهم على التحلي بـ"الصبر".

وأعلن تروفانوف أنه سيكشف خلال الأيام المقبلة تفاصيل ما حدث له ولأسرى آخرين في قطاع غزة. وسجلت والدة تروفانوف وجدته وخطيبته، اللواتي سبق أن أطلق سراحهن من أسر "حماس"، رسالة مصورة "جوابية" معربن عن أملهن في رؤيته قريبا.


وأكدت السفارة الروسية في تل أبيب في بيان لها اليوم الأربعاء تعليقا على نشر فيديو تروفانوف، أنها "على تواصل دائم مع عائلات جميع المواطنين الروس المحتجزين كرهائن، بما في ذلك والدة وجدة وخطيبة تروفانوف، ونشاركهن الأمل في استعادة مواطننا في المستقبل القريب جدا."

وأشارت السفارة إلى أن "روسيا ومنذ بداية التصعيد غير المسبوق في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، دعت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن".

وأضاف البيان أنه بفضل "الجهود الحثيثة التي بذلتها قيادة الخارجية الروسية والدبلوماسيون بالتعاون الوثيق مع الجانب الإسرائيلي" في خريف عام 2023، تسنى إطلاق سراح ثلاثة مواطنين روس محتجزين في غزة هم رون كريفوي، وإيلينا تروفانوفا وإيرينا تاتي، بالإضافة إلى عدد من الإسرائيليين.

#موسكو

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: حدثان صعبان في رفح.. قتلى وجرحى وجندي مفقود

موقع عبري : مخاوف في إسرائيل من وصول الجيش المصري لتل أبيب عبر أنفاق غزة

نيكي هيلي توقع على قذيفة إسرائيلية على الحدود اللبنانية.. “اقضِ عليهم"

مساع مصرية لتفعيل الصفقة و"إسرائيل" مستعدة لبحث هدوء مستدام بغزة.. ماذا قالت حماس؟

"يديعوت" : المُقاومة تُعيد الاحتلال الاسرائيلي للمُربّع الأوّل.. الأنفاق تُبطئ وتؤخِّر التحرك برّمته…

إعلام إسرائيلي: حدث أمني صعب في رفح.. مقتل جنديين وإصابة آخرين بكمين للمقاومة

بينهم زيدان ومبابي وجمال دبوز.. دعوات لمقاطعة مشاهير فرنسا “الصامتين” أمام الإبادة الجماعية في غزة

الأخبار الرئيسية

مصر ترد على مزاعم "إسرائيل" بشأن أنفاق على الحدود مع قطاع غزة

آيزنكوت: نتنياهو فشل أمنياً في غزة.. وصف ترويجه لهزيمة حماس بـ” زراعة الوهم”

إعلام إسرائيلي: حدث أمني صعب في رفح.. مقتل جنديين وإصابة آخرين بكمين للمقاومة

الحوثيون يعلنون تنفيذ 6 عمليات عسكرية ضد 6 سفن في 3 بحار في المنطقة

bf62e4a07e11a96b63c57d08ceec66c6

البرازيل تستدعي سفيرها لدى "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية