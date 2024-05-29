إعلام إسرائيلي: حدث أمني صعب في رفح.. مقتل جنديين وإصابة آخرين بكمين للمقاومة

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء بوقوع حادثة أمنية وصفتها بالصعبة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال موقع "حدشوت بزمان" العبري: "حدث أمني في رفح ومروحيات الإنقاذ التابعة للجيش الإسرائيلي تهبط في 3 مستشفيات.

وبحسب الموقع:" حالياً هناك عدد من الجنود المصابين تم إجلاؤهم من غزة إلى مستشفيات" إسرائيل"، لا أنباء عن قتلى حتى الآن.

فيما أكدت مصادر عبرية، مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين بكمين للمقاومة في رفح.

وتواصل المقاومة الفلسطينية تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة عند مختلف محاور القتال في قطاع غزّة، وتجبره على الإقرار بحصيلة خسائر يومية ثقيلة في صفوف جنوده عبر عملياتها النوعية وكمائنها المحكمة، وذلك بعد أكثر من 236 يوماً على اندلاع ملحمة "طوفان الأقصى".

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تنفيذ مقاتليها عملية مركبة أمس الثلاثاء قرب مدرسة الشوكة شرق مدينة رفح.

وفي تفاصيل العملية، تمكّن مقاتلو كتائب القسّام من تنفيذ عملية مركبة بعد استدراج قوة إسرائيلية إلى أحد الكمائن، وذلك بعد تفجير عبوة "رعدية" بها، ما أدى إلى مقتل 4 من أفرادها وإصابة عدد آخر.

وقالت القسّام: "فور وصول قوات النجدة إلى مكان الكمين قرب مدرسة الشوكة تمكَّن مقاتلونا من قنص جنديين من أفراد القوة".

وفي العملية نفسه، وخلال محاولة مقاتلي القسّام أسر أحد جنود الاحتلال، قام العدو بقتله وهبطت طائرة مروحية لنقل القتلى والمصابين خلال العملية.

وفي استهداف آخر، أوقع مقاتلو القسّام 15 من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في تفجير عبوة "رعدية" في منطقة ملعب الفدائي في حي التنور شرقي مدينة رفح.

آليات الاحتلال في مرمى نيران المقاومة

كذلك، استهدف مقاتلو القسّام 3 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" قرب مفترق العبد جبر في مخيم يبنا في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي حي السلطان غربي رفح، استهدف القسّام جرافة إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة تل زعرب.

واستهدفت عدداً من جنود الاحتلال الذين تحصنوا داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد "TBG" في منطقة الشوكة شرقي رفح. وفي المنطقة نفسها، قنص مقاتلو القسّام جندي إسرائيلي.

كذلك، استهدفت دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا" بقذيفتي "الياسين 105" في محيط مسجد خالد بن الوليد في حي السلام شرق رفح.

من جهتها، قصفت قوات الشهيد عمر القاسم جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في محيط مدرسة رابعة العدوية جنوب غربي مدينة رفح بقذائف الهاون.

واستهدفت صباح اليوم ثكنات لجنود الاحتلال داخل موقع أبو مطيبق العسكري شرقي المحافظة الوسطى بقذائف الهاون.

ونشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من إسقاط طائرة إسرائيلية من نوع "مافيك برو" والسيطرة عليها في سماء مخيم جباليا شمالي القطاع.



واستهدف مقاتلو السرايا جرافة عسكرية إسرائيلية بصاروخ 107 بتوجيه مباشر جنوبي مخيم يبنا في مدينة رفح.

أمّا كتائب شهداء الأقصى، بدورها، فقد أعلنت قصف القوات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم" بوابل من قذائف الهاون "عيار 120" و"عيار 60" النظامي.

كذلك، تمكن مقاتلو كتائب شهداء الأقصى من استهداف دبابة "ميركافا" بقذيفة "آر بي جي" في منطقة تل السلطان في رفح، مؤكّدة إصابة الدبابة وإيقاع إصابات محققة بين جنود الاحتلال.

وفي الوقت الذي تواصل المقاومة عملياتها في مختلف المحاور، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بمقتل 3 جنود من الكتيبة "50" لواء النخبة "ناحال" نتيجة انفجار قوة ناسفة قوية في مبنى محاصر في منطقة قتال في مدينة رفح، وإصابة 26 آخرين، بينهم 7 حالتهم حرجة، خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة.

وبمقتل هؤلاء، ارتفعت حصيلة قتلى "جيش" الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 639 قتيلاً، من بينهم 290 سقطوا منذ بداية العملية العسكرية البرية في قطاع غزّة. إضافة إلى ذلك، أُصيب 3617 جندياً، وفقاً لما سمح بنشره "الجيش".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "الجيش" الإسرائيلي سحب لواء "المظليين" من جباليا شمالي القطاع.