الحوثيون يعلنون تنفيذ 6 عمليات عسكرية ضد 6 سفن في 3 بحار في المنطقة

صنعاء/سما/

أعلن "الحوثيون" اليوم تنفيذ ست عمليات عسكرية استهدفت ست سفن في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وبحر العرب.

وقال المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع في بيان "إن استهداف السفن جاء جراء انتهاكها قرار حظر الوصول لموانئ فلسطين المحتلة".

وأضاف حول تفاصيل الاستهدافات: "منها 3 سفن في البحر الأحمر وسفينتين في البحر العربي وسفينة في البحر الأبيض المتوسط".

وجاء في بيان سريع: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيون بحق النازحين في منطقة رفح، بقطاع غزة وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد. "نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ستّ عمليات عسكرية جاءت على النحو التالي":

ثلاثُ عملياتٍ عسكريةٍ في البحرِ الأحمرِ استهدفتْ الأولى سفينةَ ( LAAX ) وقدْ أصيبتْ إصابةً مباشرةً وتضررتْ بشكلٍ كبيرٍ بفضلِ الله.

العمليةُ الثانيةُ استهدفتْ سفينةَ (MOREA ) والعمليةُ الثالثةُ استهدفتْ سفينةَ ( Sealady ).

وقدْ نُفذتِ العملياتُ الثلاثُ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ والبالستيةِ والطائراتِ المسيرةِ وأدتْ إلى تحقيقِ إصاباتٍ مباشرةٍ بفضل الله.

ونفذتِ القواتُ المسلحةُ عمليتينِ عسكريتينِ استهدفتا سفينتي ( ALBA ) و( Maersk HARTFORD ) الأمريكيةِ في البحرِ العربيِّ، وتمت عملية الاستهدافِ بعددٍ من الصواريخِ والطائراتِ المسيرة.

واستهدفتِ العمليةُ العسكريةُ السادسةُ سفينةَ ( MINERVA ANTONIA ) في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ بعددٍ من الصواريخِ المجنحة، وقدْ تمَّ استهدافُ كافةِ السُّفُنِ المذكورةِ لانتهاكِها قرارَ حظرِ الوصولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

وأضاف سريع: "إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ وأمامَ استمرارِ الجرائمِ الإسرائيليةِ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزةَ لن تترددَ بعونِ اللهِ تعالى في استهدافِ كافةِ السُّفُنِ التي تتعاملُ مع الكيانِ الإسرائيليِّ في منطقةِ العملياتِ المعلنِ عنها وبغضِّ النظرِ عن وجهتِها وكما جاءَ في بياناتِها السابقة.

وتابع: "تحيي القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ المقاومةَ الفلسطينيةَ الباسلةَ في قطاعِ غزةَ وكافةَ الأحرارِ المساندينَ لها في لبنانَ والعراقِ وتؤكدُ استمرارَ عملياتِها العسكريةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.