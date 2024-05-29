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رئيس سلطة محلية شمال فلسطين المحتلة يتلقى رسائل تهديد من "حزب الله"

الأربعاء 29 مايو 2024 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس سلطة محلية شمال فلسطين المحتلة يتلقى رسائل تهديد من "حزب الله"



القدس المحتلة/سما/

تلقى رئيس المجلس الإقليمي في شمال فلسطين المحتلة، ميتا آشر، ورئيس منتدى خط المواجهة موشية دفيدفيتش، رسائل تهديد عبر "واتسآب"، على ما يبدو من "حزب الله"، وفق قناة "I24" العبرية.

وجاء في الرسائل: "إلى المستوطنين في الشمال.. غالانت (وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت) يبيعكم أوهاما عندما يعدكم بإبعاد حزب الله من شمال الليطاني"، مضيفة: "عليكم أن تعيشوا مع الواقع.. نحن هنا للأبد".

وكتب في رسالة أخرى: "أيها المستوطنون في الشمال، يجب أن تفهموا أنه لن يحدث أي تغيير هنا بعد الأول من سبتمبر إذا لم تتوقف الاعتداءات على غزة"، وأرفقت الرسائل بصور لهدم المنازل في الشمال.

وحسب ما أظهرت الصور، فإن رمز الرقم الذي أرسل الرسائل يعود إلى لاتفيا.

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وفي إطار "دعم غزة وخلق جبهة مساندة لها" ضد الجيش الإسرائيلي، ينفذ "حزب الله" منذ إطلاق حركة "حماس" لعملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، عمليات نوعية ضد إسرائيل، مشددا على أن توقف عملياته رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ومؤخرا، شهدت الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في عدد هذه العمليات، إذ إنه يوم أمس الثلاثاء، شن "حزب الله" هجوما "ناريا مركزا" على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود الجيش الإسرائيلي وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية وقذائف المدفعية، بالإضافة لعمليات أخرى، كما نفذ يوم الاثنين،‏  نفذ "حزب الله" 11 عملية ضد إسرائيل، مستخدما عشرات الصواريخ وطائرات مسيّرة وغيرها من الأسلحة، بعد أن كان قد نفذ يوم الأحد 16 عملية أيضا.

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