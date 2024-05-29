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السعودية تصدر بيانا بشأن مجازر الإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين

الأربعاء 29 مايو 2024 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تصدر بيانا بشأن مجازر الإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين



الرياض/سما/

أعلنت وزارة الخارجية السعودية مساء يوم الثلاثاء إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات مواصلة القوات الإسرائيلية ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بلا رادع.


وقالت الوزارة في بيان لها: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بلا رادع، وذلك عبر مواصلة استهداف خيام النازحين الفلسطينيين العزّل في رفح، وتحمّل المملكة السلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية جراء ما يحدث في رفح وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف البيان: "كما تؤكد المملكة أن استمرار الانتهاكات السافرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية لكافة القرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، في ظل صمت المجتمع الدولي، يفاقم حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ويضع مصداقية مؤسسات الشرعية الدولية على المحك".

وتابعت الخارجية السعودية: "وتشدد المملكة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق ومحاسبة المسؤولين عنها".

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