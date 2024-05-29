  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أردوغان: أكرر.. العالم أكبر من 5 و"هتلر عصرنا" محمي من الغرب!

الأربعاء 29 مايو 2024 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: أكرر.. العالم أكبر من 5 و"هتلر عصرنا" محمي من الغرب!



أنقرة/سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "لا يمكن أن يترك القرار المشترك بالعالم لمآرب ومطالب 5 دول في مجلس الأمن"، مؤكدا على أن الغرب يحمي إسرائيل ويسمح بإبادة للفلسطينيين.


وفيما يلي ملخص لكلمة أردوغان، اليوم الأربعاء، في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة:

يدا الولايات المتحدة الأمريكية، ملطخة بدماء الأبرياء في غزة
قادة الدول الأوروبية شركاء مع إسرائيل بهذه الجريمة.
أمام أنظار العالم تجري الإبادة الجماعية، والأمم المتحدة غير قادرة على فعل شيء.. إذا ما هو لزوم الأمم المتحدة بعد الآن؟
أقول للعالم الإسلامي، ماذا تنتظرون بعد لتتخذوا قرارا مشتركا؟
ماذا بعد يجب أن يحدث حتى تتحركون.. الإرهابيون اليهود يدخلون غرف النوم وينشرون أسرارهم.. يذبحون الأطفال وتقطع رؤوسهم.. يحرق الناس أحياء؟
متى ستتحرك منظمة التعاون الإسلامي.. متى سيتخذ العالم الإسلامي إجراءات؟
من يبقى ساكتا سيسأله الله ويحاسبه.. نصمت على إرهاب حفنة من الإرهابيين.
ما من دولة بأمان من إسرائيل.. هذه الهمجية لن تكون محدودة في غزة، وتركيا أيضا مهددة.. لن يشبعوا من شرب الدماء طالما أن هناك من يقف خلفه ويدعمه مثل الولايات المتحدة.
هتلر أوقف من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وإن بشكل متأخر.. لذلك يجب إيقاف نتنياهو بشكل فوري.
الآن 147 دولة بالعالم تعترف بفلسطين كدولة مستلقة.. أي ثلاثة أرباع الدول بالأمم المتحدة.
نكرر مرة أخرى أن العالم أكبر من 5.. 147 دولة أكبر من 5.
إسرائيل تحتل أراضي دولة أخرى، ويجب أن تعاقب وفق القانون.
إسرائيل وداعموها يظنون أن هذه المجازر ستُنسى.. في الغرب جعلوا الغرب ينسوا المجازر التي فعلوها حتى الآن.. ولكن هذه المجازر لن تنسى أبدا، قتل الأطفال وإحراقهم وقصف المساجد والجامعات والمدارس والمخيمات لن ينسى أبدا
في كل أنحاء العالم يخرج الطلاب والأكاديميون ضد جرائم إسرائيل والصهيونية في غزة.
قناع الصهيونية يسقط في كل أنحاء العالم .. وهذا أيضاً بمثابة ثورة أتمنى أن تؤدي للقضاء على الصهيونية.
نحن في تركيا نبذل ونقدم دعما قويا جدا لتدفع شبكة الجريمة هذه ما ثمن ما فعلته أمام القانون.
قررنا التدخل في قضية جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية، وسلمنا كل الوثائق والأدلة اللازمة.
نرى بشكل واضح تهديدات إسرائيل واللوبي الصهيوني برئيس وأعضاء محكمة العدل الدولية، وهذا لا يمكن السماح به.
لا يمكن ترسيخ الثقة بالقانون إذا لم تأخذ العدالة مجراها عبر محكمة العدل الدولية وغيرها من المحاكم الدولية.
هتلر عصرنا يرتكب المجازر دون اكتراث لأنه محمي من الغرب، ولا يعير اهتماما للقوانين الدولية.
الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية، أيديها ملطخة بالدماء النازفة في غزة.. أقول لهم إلتزمتم الصمت، فأصبحتم شركاء في (مص الدماء) الذي تمارسه إسرائيل في غزة.
الشباب بدأوا يرون مدى انحراف الصهيونية وتنكرها للقانون وآمل أن تنشئ هذه الثورة عالما خاليا من انحرافات الصهيونية.
لا يبرر أي معتقد قتل المدنيين الأبرياء حرقا في الخيام والعالم يتابع بشكل مباشر وحشية مصاص الدماء المدعو نتنياهو.
ناهيك عن وقف الإبادة الجماعية، لم تتمكن الأمم المتحدة حتى من حماية موظفيها أو العاملين الإغاثين فقد ماتت الأمم المتحدة مع روحها بغزة وليس الإنسانية فحسب.
إسرائيل قتلت الإنسانية في غزة وأوروبا قتلت قيمها وداست على كل المبادئ التي كانت سببا لوجودها.
لن تكون أي دولة آمنة بما فيها تركيا ما لم تكن إسرائيل خاضعة لرقابة القانون الدولي.
هناك إرهابي ينفّذ مجزرة وإبادة جماعية في غزة، هو نتنياهو.
بتحالف البشرية يجب أن تتوقف هذه الإبادة الجماعية والوحشية والهمجية على الفور قبل أن يخرج نتنياهو وشبكة الإجرام التابعة له عن السيطرة تماما.
المسألة ليست غزة أو فلسطين.. بل إن المحاولات الانقلابية في تركيا كانت بدعم الصهيونية وبعد كل موقف تتخذه تركيا لدعم فلسطين والفلسطينيين.

#اردوغان

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: حدثان صعبان في رفح.. قتلى وجرحى وجندي مفقود

"اصبروا".. فيديو جديد لأسير إسرائيلي في غزة

موقع عبري : مخاوف في إسرائيل من وصول الجيش المصري لتل أبيب عبر أنفاق غزة

نيكي هيلي توقع على قذيفة إسرائيلية على الحدود اللبنانية.. “اقضِ عليهم"

مساع مصرية لتفعيل الصفقة و"إسرائيل" مستعدة لبحث هدوء مستدام بغزة.. ماذا قالت حماس؟

"يديعوت" : المُقاومة تُعيد الاحتلال الاسرائيلي للمُربّع الأوّل.. الأنفاق تُبطئ وتؤخِّر التحرك برّمته…

بينهم زيدان ومبابي وجمال دبوز.. دعوات لمقاطعة مشاهير فرنسا “الصامتين” أمام الإبادة الجماعية في غزة

الأخبار الرئيسية

bf62e4a07e11a96b63c57d08ceec66c6

البرازيل تستدعي سفيرها لدى "إسرائيل"

photo_2024-05-29_13-51-29

حرب نتنياهو على “الجنائية الدولية”: تنصّت على المدعي العام واختراق وملاحقة السلطة الوطنية ومنظمات حقوقية فلسطينية

ليبرمان: نتنياهو يقود إسرائيل نحو خراب الهيكل الثالث..

665711ba4c59b7579e01b332

واينت: لواء المظليين ينسحب من جباليا

6657120c42360422a53850de

سموتريتش: اجعلوا الضفة كما غزة!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية