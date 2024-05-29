"الحوثيون" يعتلون مسيّرة أمريكية MQ-9 Reaper (فيديو)

صنعاء/سما/

أظهر فيديو حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) يعتلون طائرة بدون طيار أمريكية MQ-9 Reaper بعد إسقاطها في إحدى مناطق محافظة مأرب.

وقال أحد عناصر "الحوثيين" في مقطع فيديو إنه جرى إسقاط الطائرة الاستطلاعية، وذلك في الوقت الذي لم تظهر عليها آثار للاستهداف بالأسلحة وهيكلها شبه سليم ولحقت به أضرار جراء السقوط وكأنها نفذت هبوطا اضطراريا.

ابطال انصار الله في اليمن اسقطوا طائرة مسيرة امريكية من

نوع M Q 9 بأقل امكانات...!

اللهم انصر اهلنا المجاهدين في اليمن...#اسراييل_ارهابيه #خادم_الحرمين_الشريفين #بدايه_سقوط_الصهيونيه #بخاطري_شي_ابي_اقوله pic.twitter.com/JzyJKHLSGr — صادق المحمداوي (@almohamadawi31) May 29, 2024

وبذلك تنضم الطائرة المسيرة هذه لتصبح الطائرة الـ6 من هذا الطراز التي يخسرها البنتاغون في اليمن.

إلى ذلك أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، تنفيذ عملية مشتركة بين القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية واستهداف سفينتين.

وكانت السفينة الأولى MSC DIEGO الإسرائيلية في خليج عدن، والأخرى سفينة MSC GINA الإسرائيلية أيضا في ذات الخليج.

وجرى الاستهداف بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة بحسب القوات المسلحة اليمنية.

وتابع البيان: "نفذت القوة الصاروخية عمليتين نوعيتين استهدفت سفينة MSC VITTORIA الأولى في المحيط الهندي، والأخرى على نفس السفينة في بحر العرب وكانت الإصابة مباشرة".