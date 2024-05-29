واينت: لواء المظليين ينسحب من جباليا

القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع "واينت" العبري بأن لواء المظليين الإسرائيلي أنهى مهمته في مخيم جباليا شمال قطاع غزة وغادر المنطقة.



ولواء المظلين هو أحد ألوية النخبة لدى الجيش الإسرائيلي ويعرف أيضا باسم اللواء (35) ودخل مدينة جباليا منذ أسبوعين بعد ماقالت إسرائيل أن حركة "حماس" تعيد بناء قدراتها العسكرية في المدينة.

وآخر نشاط للواء المظليين، ذكر وفق بيان الجيش الإسرائيلي قبل سحبه، وهو أن "مجموعة القتال المدرعة التابعة للواء (7) والتي تتكون من كتائب المدرعات، والهندسة وكتائب المشاة التابعة للمظليين ولغفعاتي، تخوض القتال في قلب جباليا، وسط منطقة مكتظة ومفخخة، حيث تقضي على مخربين وتداهم بنى تحتية عسكرية في المنطقة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن هذا الشهر عن مقتل عدد من جنوده التابعين للواء المظليين في شمال غزة منهم، جندي إسرائيلي برتبة رقيب خلال معارك شمال قطاع غزة يدعى بن أفيشاي (20 عاما) من نهاريا.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي في 19 مايو مقتل جندي في المعارك الدائرة بقطاع غزة، برتبة رائد ينتمي أيضا إلى نفس اللواء.