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قطر تدين بشدة مواصلة الاحتلال استهداف خيام النازحين في رفح

الأربعاء 29 مايو 2024 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تدين بشدة مواصلة الاحتلال استهداف خيام النازحين في رفح



الدوحة/سما/

أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمواصلة الجيش الإسرائيلي استهداف خيام النازحين في رفح بقطاع غزة، معتبرة ذلك تحديا سافرا للقوانين والأعراف الدولية وتقويضا لمسار المفاوضات.

ودعت وزارة الخارجية القطرية المجتمع الدولي، في بيان لها اليوم، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية من خلال إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية على رفح.


وأردفت: "والحيلولة دون ارتكاب جريمة إبادة جماعية في المدينة، وتوفير الحماية التامة للمدنيين، ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإجبارهم على النزوح القسري من المدينة، التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة".

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