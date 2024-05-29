  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هجوم إسرائيلي على الجندي المصري ضحية الاشتباكات في رفح

الأربعاء 29 مايو 2024 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم إسرائيلي على الجندي المصري ضحية الاشتباكات في رفح



القدس المحتلة/سما/

شنت وسائل إعلام إسرائيلية هجموما حادا على الجندي المصري عبد الله رمضان، الذي قتل خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الجيش الإسرائيلي عند معبر رفح أول أمس.

 

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجندي المصري كان يحرض ضد إسرائيل على صفحته الخاصة بموقع "الفيسبوك".

وقال " bhol " الإخباري الإسرائيلي التابع لليمين المتشدد في إسرائيل، إنه عقب دفن الجندي المصري في مسقط رأسه بمحافظة الفيوم المصرية جنوب العاصمة المصرية، بدأت تظهر منشورات كان كتبها رمضان مؤيدة لغزة ومحرضة ضد إسرائيل من بينها :"الصمت تعبير عن العجز.. الصمت عار".

وأضاف الموقع العبري : "الآن يتبين أن الجندي المصري الذي أطلق النار نشر منشورات تتعاطف مع غزة في بداية شهر فبراير، وكتب في إحدى مشاركاته الأخيرة: اللهم ليعم الهدوء التام في غزة. القلب حزين والعين تبكي، غزة قريبة والعالم بعيد عنها، أخرس وأعمى وغير قادر على التصرف برجولة.. الصمت هو تعبير عن الضعف."

وفي وقت سابق، أعلن الجيش المصري مقتل جندي على الشريط الحدودي مع رفح، مؤكدا على فتح تحقيق في الحادث. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بأن القاهرة "تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود"، بعد إطلاق النار بين الجنود المصريين والإسرائيليين برفح.

وأثار مقتل الجندي المصري مخاوف من الدفع بالمنطقة إلى حرب شاملة. لا سيما في ظل التوتر غير المسبوق في العلاقات المصرية الإسرائيلية.

بدوره، قال المتحدث العسكري المصري: "القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين".

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: حدثان صعبان في رفح.. قتلى وجرحى وجندي مفقود

"اصبروا".. فيديو جديد لأسير إسرائيلي في غزة

موقع عبري : مخاوف في إسرائيل من وصول الجيش المصري لتل أبيب عبر أنفاق غزة

نيكي هيلي توقع على قذيفة إسرائيلية على الحدود اللبنانية.. “اقضِ عليهم"

مساع مصرية لتفعيل الصفقة و"إسرائيل" مستعدة لبحث هدوء مستدام بغزة.. ماذا قالت حماس؟

"يديعوت" : المُقاومة تُعيد الاحتلال الاسرائيلي للمُربّع الأوّل.. الأنفاق تُبطئ وتؤخِّر التحرك برّمته…

بينهم زيدان ومبابي وجمال دبوز.. دعوات لمقاطعة مشاهير فرنسا “الصامتين” أمام الإبادة الجماعية في غزة

الأخبار الرئيسية

bf62e4a07e11a96b63c57d08ceec66c6

البرازيل تستدعي سفيرها لدى "إسرائيل"

photo_2024-05-29_13-51-29

حرب نتنياهو على “الجنائية الدولية”: تنصّت على المدعي العام واختراق وملاحقة السلطة الوطنية ومنظمات حقوقية فلسطينية

ليبرمان: نتنياهو يقود إسرائيل نحو خراب الهيكل الثالث..

665711ba4c59b7579e01b332

واينت: لواء المظليين ينسحب من جباليا

6657120c42360422a53850de

سموتريتش: اجعلوا الضفة كما غزة!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية