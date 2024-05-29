  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

فضيحة في الجيش الإسرائيلي تطال مكلفين بالخدمة وشبكة من المحامين والأطباء النفسيين

الأربعاء 29 مايو 2024 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
فضيحة في الجيش الإسرائيلي تطال مكلفين بالخدمة وشبكة من المحامين والأطباء النفسيين



القدس المحتلة/سما/

كشفت التحقيقات في "إسرائيل" عن صناعة فساد يلجأ إليها المتهربون من الخدمة في الجيش بذريعة الأمراض النفسية والعقلية بمعونة أطباء نفسيين ومحامين متواطئين لتسهيل أمورهم مقابل المال.

وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن شبكة من الشباب الذين يكذبون، والمحامون المتورطين، والأطباء النفسيين الذين يصدرون تقارير كاذبة حول الحالة العقلية لآلاف المكلفين بالخدمة العسكرية أو الاحتياط مقابل كسب المال حتى خلال فترة الحرب.


وقال قائد أحد التشكيلات العسكرية في الجيش الإسرائيلي: "سأقاتلهم بشراسة، حتى يسحبوا ترخيصهم (الأطباء والمحامون) من لجان الأخلاقيات المهنية".

ويعترف العسكري أنه ليس لدى الجيش الإسرائيلي ما يكفي من المفتشين للتحقق من كل توصية صادرة لإعفاء المكلف.

ويقدّر الجيش الإسرائيلي أن هناك عدة آلاف من الشباب الأصحاء الذين يبلغون من العمر 18 عاما والذين يتهربون من الخدمة العسكرية بطريقة سهلة مقابل المال وأن حوالي 10% من المستفيدين من الإعفاء من هذه الخدمة لأسباب طبية وعقلية، ليطرح التساؤل هنا.. هل 10% من السكان هم هكذا (يعانون أمراض نفسية)؟.

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: حدثان صعبان في رفح.. قتلى وجرحى وجندي مفقود

"اصبروا".. فيديو جديد لأسير إسرائيلي في غزة

موقع عبري : مخاوف في إسرائيل من وصول الجيش المصري لتل أبيب عبر أنفاق غزة

نيكي هيلي توقع على قذيفة إسرائيلية على الحدود اللبنانية.. “اقضِ عليهم"

مساع مصرية لتفعيل الصفقة و"إسرائيل" مستعدة لبحث هدوء مستدام بغزة.. ماذا قالت حماس؟

"يديعوت" : المُقاومة تُعيد الاحتلال الاسرائيلي للمُربّع الأوّل.. الأنفاق تُبطئ وتؤخِّر التحرك برّمته…

بينهم زيدان ومبابي وجمال دبوز.. دعوات لمقاطعة مشاهير فرنسا “الصامتين” أمام الإبادة الجماعية في غزة

الأخبار الرئيسية

إعلام إسرائيلي: حدث أمني صعب في رفح.. مقتل جنديين وإصابة آخرين بكمين للمقاومة

الحوثيون يعلنون تنفيذ 6 عمليات عسكرية ضد 6 سفن في 3 بحار في المنطقة

bf62e4a07e11a96b63c57d08ceec66c6

البرازيل تستدعي سفيرها لدى "إسرائيل"

الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يعتبر الأونروا "منظمة إرهابية"

photo_2024-05-29_13-51-29

حرب نتنياهو على “الجنائية الدولية”: تنصّت على المدعي العام واختراق وملاحقة السلطة الوطنية ومنظمات حقوقية فلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية