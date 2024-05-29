  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجزائر: "أخبرونا إذا كان مؤسسو الأمم المتحدة قد أعطوا استثناء لإسرائيل!"

الأربعاء 29 مايو 2024 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر: "أخبرونا إذا كان مؤسسو الأمم المتحدة قد أعطوا استثناء لإسرائيل!"



نيويورك/سما/

دعا مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أعضاء مجلس الأمن لتحمل المسؤولية تجاه إسرائيل "التي اختارت الرد على محكمة العدل الدولية بسفك الدماء".


ووفقا لمصادر دبلوماسية، أعرب بن جامع خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بطلب عاجل من بلاده عن "إدانة الجزائر الشديدة لهذه الغارات الجوية غير المبررة، التي أودت بحياة أكثر من 45 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال".

وأشار بن جامع إلى أن "هذه الهجمات وقعت بعد 48 ساعة فقط من صدور أمر من محكمة العدل الدولية، يطلب من السلطة القائمة بالاحتلال إنهاء هجومها على رفح"، مشددا على أن "أمر محكمة العدل الدولية ملزم قانونا وأن المحتل الصهيوني ملتزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المادة 94/1، باحترام قرار محكمة العدل الدولية في أي نزاع يكون طرفا فيه".

وأضاف أن "مجلس الأمن مكلف بموجب نفس الميثاق بتقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكمـ وأن عليه الآن ضمان احترام الشرعية الدولية".

كما دعا أعضاء المجلس إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه إسرائيل، مشددا على أن "الاحتلال لا ينبغي أن يكون استثناء".

وأضاف: "أخبرونا إذا كان الآباء المؤسسون للأمم المتحدة قد أعطوا استثناء للاحتلال الإسرائيلي لاختيار ما إذا كان الاحتلال سيقبل أحكام المحكمة أم لا؟".

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد أمس الثلاثاء جلسة مشاورات مغلقة طارئة حول الوضع في رفح بطلب من الجزائر.

وشنت القوات الإسرائيلية مساء يوم الأحد هجوما استهدف مخيما للنازحين شمال غربي مدينة رفح، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات.

#الجزائر

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: حدثان صعبان في رفح.. قتلى وجرحى وجندي مفقود

"اصبروا".. فيديو جديد لأسير إسرائيلي في غزة

موقع عبري : مخاوف في إسرائيل من وصول الجيش المصري لتل أبيب عبر أنفاق غزة

نيكي هيلي توقع على قذيفة إسرائيلية على الحدود اللبنانية.. “اقضِ عليهم"

مساع مصرية لتفعيل الصفقة و"إسرائيل" مستعدة لبحث هدوء مستدام بغزة.. ماذا قالت حماس؟

"يديعوت" : المُقاومة تُعيد الاحتلال الاسرائيلي للمُربّع الأوّل.. الأنفاق تُبطئ وتؤخِّر التحرك برّمته…

بينهم زيدان ومبابي وجمال دبوز.. دعوات لمقاطعة مشاهير فرنسا “الصامتين” أمام الإبادة الجماعية في غزة

الأخبار الرئيسية

bf62e4a07e11a96b63c57d08ceec66c6

البرازيل تستدعي سفيرها لدى "إسرائيل"

photo_2024-05-29_13-51-29

حرب نتنياهو على “الجنائية الدولية”: تنصّت على المدعي العام واختراق وملاحقة السلطة الوطنية ومنظمات حقوقية فلسطينية

ليبرمان: نتنياهو يقود إسرائيل نحو خراب الهيكل الثالث..

665711ba4c59b7579e01b332

واينت: لواء المظليين ينسحب من جباليا

6657120c42360422a53850de

سموتريتش: اجعلوا الضفة كما غزة!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية