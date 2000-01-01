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لبيد وليبرمان وساعر يجتمعون لاسقاط حكومة نتنياهو

الأربعاء 29 مايو 2024 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد وليبرمان وساعر يجتمعون لاسقاط حكومة نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

التقى رئيس المعارضة الاسرائيلية ورئيس حزب “يش عتيد”، يائير لابيد، ورئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "اليمين الوطني" جدعون ساعر، اليوم (الأربعاء)، واتفقوا على تشكيل تحالف ووضع خطة عمل لإسقاط حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعلن زعماء أحزاب المعارضة أنهم يتوقعون استقالة غانتس من الحكومة وانضمامه إلى المنتدى ليحل محل الحكومة الحالية.

وعقد الاجتماع الثلاثي بعد أن خاطب عضو الكنيست ليبرمان الاثنين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الكنيست يوم الاثنين الماضي بهدف إسقاط الحكومة: "دعونا نشكل ائتلافا مشتركا حتى نتمكن من إسقاط هذه الحكومة وتشكيل حكومة أخرى.

كما دعا رئيس حزب إسرائيل بيتنا أعضاء الليكود الذين يوافقون على كلامه وتقييماته إلى الانضمام إلى إنشاء التحالف المشترك.

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