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سي إن إن: ذخيرة أمريكية الصنع استخدمت في الهجوم الوحشي في رفح

الأربعاء 29 مايو 2024 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سي إن إن: ذخيرة أمريكية الصنع استخدمت في الهجوم الوحشي في رفح



سما / وكالات /

في الغارة الجوية على رفح يوم الأحد، والتي أسفرت عن استشهاد العشرات من النازحين الفلسطينيين، تم استخدام ذخيرة مصنوعة في الولايات المتحدة حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

وبحسب التقرير، فإن أربعة من خبراء الأسلحة الذين شاهدوا الفيديو عثروا فيه على ذيل قنبلة GBU-39، وهي قنبلة صغيرة القطر تصنعها شركة بوينغ وتستخدم لهجمات الطائرات المقاتلة.

وقال خبير أسلحة لشبكة CNN إن هذه قنبلة ذات مستوى عالٍ من الدقة مصممة لمهاجمة أهداف ذات أهمية استراتيجية – ويجب أن تسبب أضرارًا محيطية محدودة. لكن، بحسب الخبير، "إن استخدام أي نوع من الذخيرة ينطوي على مخاطر عند القيام به في بيئة حضرية كثيفة السكان".

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