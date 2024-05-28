البنتاغون: تعليق تشغيل الرصيف العائم في غزة لمدة أسبوع على الأقل لإجراء الإصلاحات

سما / وكالات /

أعلنت المتحدثة باسم البنتاغون، تعليق عمل الرصيف العائم المستخدم في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لإصلاحه، بسبب الأضرار التي لحقت به بسبب الأحوال الجوية.

ووفقا لها، فإن المنصة معطلة لمدة أسبوع على الأقل. وفي نهاية الأسبوع، جرفت الأمواج أربعة قوارب كانت تستخدم لنقل المساعدات إلى الرصيف نفسه، ووصل اثنان منها إلى شواطئ أسدود. بالإضافة إلى ذلك، أصيب أحد الجنود المشاركين في تشغيل المنصة في حادث عمل.

وتوقف تقريبا دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم في الجنوب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بعد أن بدأت إسرائيل عملية برية في المنطقة وسيطرت على معبر رفح.

وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أنه نتيجة لذلك هناك نقص في إمدادات المساعدات التي تقدمها المنظمة، وأنها اضطرت إلى وقف توزيع المواد الغذائية في مدينة رفح، وفتح معبر إيريز شمال قطاع غزة لكن المساعدات التي تصل عبرها لا تكفي ولا يصل إلا القليل منها إلى الوسط والجنوب، وهي المناطق التي يعيش فيها معظم النازحين من سكان غزة.