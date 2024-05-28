  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البنتاغون: تعليق تشغيل الرصيف العائم في غزة لمدة أسبوع على الأقل لإجراء الإصلاحات

الأربعاء 29 مايو 2024 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البنتاغون: تعليق تشغيل الرصيف العائم في غزة لمدة أسبوع على الأقل لإجراء الإصلاحات



سما / وكالات /

أعلنت المتحدثة باسم البنتاغون، تعليق عمل الرصيف العائم المستخدم في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لإصلاحه، بسبب الأضرار التي لحقت به بسبب الأحوال الجوية.

ووفقا لها، فإن المنصة معطلة لمدة أسبوع على الأقل. وفي نهاية الأسبوع، جرفت الأمواج أربعة قوارب كانت تستخدم لنقل المساعدات إلى الرصيف نفسه، ووصل اثنان منها إلى شواطئ أسدود. بالإضافة إلى ذلك، أصيب أحد الجنود المشاركين في تشغيل المنصة في حادث عمل.

وتوقف تقريبا دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم في الجنوب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بعد أن بدأت إسرائيل عملية برية في المنطقة وسيطرت على معبر رفح.

وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أنه نتيجة لذلك هناك نقص في إمدادات المساعدات التي تقدمها المنظمة، وأنها اضطرت إلى وقف توزيع المواد الغذائية في مدينة رفح، وفتح معبر إيريز شمال قطاع غزة لكن المساعدات التي تصل عبرها لا تكفي ولا يصل إلا القليل منها إلى الوسط والجنوب، وهي المناطق التي يعيش فيها معظم النازحين من سكان غزة.

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: حدثان صعبان في رفح.. قتلى وجرحى وجندي مفقود

"اصبروا".. فيديو جديد لأسير إسرائيلي في غزة

مساع مصرية لتفعيل الصفقة و"إسرائيل" مستعدة لبحث هدوء مستدام بغزة.. ماذا قالت حماس؟

نيكي هيلي توقع على قذيفة إسرائيلية على الحدود اللبنانية.. “اقضِ عليهم"

"الغارديان": رئيس الموساد السابق هدد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية..

بينهم زيدان ومبابي وجمال دبوز.. دعوات لمقاطعة مشاهير فرنسا “الصامتين” أمام الإبادة الجماعية في غزة

والد الجندي المصري يتحدث عن استشهاد نجله في رفح (شاهد)

الأخبار الرئيسية

موقع عبري : مخاوف في إسرائيل من وصول الجيش المصري لتل أبيب عبر أنفاق غزة

"يديعوت" : المُقاومة تُعيد الاحتلال الاسرائيلي للمُربّع الأوّل.. الأنفاق تُبطئ وتؤخِّر التحرك برّمته…

المجزرة مستمرة ..عشرات الشهداء بينهم عنيد بالشرطة والدبابات تجتاح احزاء كبيرة من رفح

unnamed-21-2-1-730x438

الجزائر ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي “لوقف القتل في رفح”

photo_2024-05-28_20-16-59

حزب الله يشنّ هجوماً من مسافة قصيرة على موقع إسرائيلي (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية