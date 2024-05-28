المجزرة مستمرة ..عشرات الشهداء بينهم عنيد بالشرطة والدبابات تجتاح احزاء كبيرة من رفح

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء واعداد كبيرة من الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال ال ٢٤ ساعة الاخيرة وصل منها للمستشفيات ٤٦ شهيد و 110 اصابة ليترتفع عدد ضحايا الحرب،الى 36096 شهيد و 81136 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

جنوب قطاع غزة

ونفذت طائرات الاحتلال مجزرة جديدة بحق النازحين بعد أقل من ٤٨ ساعة من المجزرة السابقة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد ٢١ مواطن بقصف خيام النازحين شمال غرب رفح إضافة إلى ٦٤ اصابة عشرة منهم في حال الخطر.

كما استشهد ثلاثة مواطنين في قصف قرب الإسكان الابيض،غرب تل السلطان.

وكان ١٦ مواطن استشهدوا في هجمات متفرقة على رفح.

ووصلت الدبابات إلى تل زعرب لتسيطير على ثمانين بالمئة من الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة إضافة إلى وصولها لدوار العودة والنجمة وسط رفح.

واضطر عشرات الالاف من النازحين إلى الخروج من رفح مجددا والنزوح نحو خان يونس والوسطى في ظروف انسانية قاهرة.

الوسطى

واعلن الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد عصام روحي محمد عقل أحد طواقم مستشفى القدس

وذلك بعد استهداف منزله ليلة أمس في مخيم البريج في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد شهداء طواقم الجمعية إلى 30 شهيداً، منهم 17 استشهدوا أثناء أداء واجبهم الإنساني.

واستشهد ثمانية مواطنين في هجمات متفرقة وسط قطاع غزة بينهم اب وابنه في مخيم البريج وسط القطاع وأربعة مواطنين من قرية المغراقة شمال مخيم النصيرات.

غزة والشمال

وواصلت دبابات الاحتلال سيطرتها على الأجزاء الشرقية من مخيم جبالي والبلوكات من ١ إلى ثمانية وسط نسف لعشرات المنازل.

واستشهد تسعة مواطنين بينهم طبيب في محيط مشفى كمال عدوان ببيت لاهيا .

وارتقى شهداء واصاباب في قصف على بيت حانون