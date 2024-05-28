الصحة العالمية: لا توجد منطقة آمنة في غزة.. "لا نفهم سبب استهداف المستشفيات"

جنيف/سما/

جددت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس تأكيد المنظمة بعدم وجود أي منطقة آمنة في غزة يلجأ إليها الناس.

وذكرت هاريس، أن فرص البقاء على قيد الحياة للمصابين في غزة ضئيلة بسبب الوضع الصحي بغزة.

وتابعت، "ما زلنا لا نفهم لماذا تتعرض المستشفيات وسيارات الإسعاف للاستهداف".

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة في غزة، أنه لم يتبق إلا مستشفى تل السلطان للولادة داخل الخدمة في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.



وأضافت الوزارة في بيان صدر الثلاثاء، "أنه في ظل استمرار وتوسيع التوغل الاسرائيلي الهمجي في محافظة رفح واستهدافه المتعمد للعديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالمحافظة والتي ألحقت بها أضرار بالغة، واستشهاد عدد من الطواقم الصحية العاملة فيها وصعوبة وصول المواطنين إليها، الأمر الذي أدى بداية إلى خروج مستشفى أبو يوسف النجار، و عيادة أبو الوليد المركزية ومستشفى رفح الميداني(2)، ومستشفى الكويت التخصصي عن الخدمة".

وتابعت، "نتيجة الاستمرار المتعمد في انتهاكات الاحتلال ضد المؤسسات الصحية باستهدافه للمستشفى الميداني الأندونيسي ليلة أمس، وقصف محيط عيادة تل السلطان، نشير إلى خروج كلا من المستشفى الميداني الأندونيسي وعيادة تل السلطان في رفح عن الخدمة، ولم يتبقى سوى مستشفى تل السلطان للولادة يصارع من أجل البقاء والاستمرار في تقديم الخدمة للمرضى في المحافظة".

وأكدت على مناشدة كافة المؤسسات الدولية والأممية بضرورة توفير الحماية لكافة المستشفيات والطواقم الصحية العاملة وسيارات الإسعاف من بطش وغطرسة الإحتلال الإسرائيلي.

وشن الاحتلال أمس قصفا مدفعيا عنيفا استهدف الطابق العلوي في المستشفى الإندونيسي حي تل السلطان غربي مدينة رفح وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وتحدثت وسائل إعلام عن محاصرة المرضى والطواقم الطبية داخل عيادة تل السلطان والمستشفى الإندونيسي غربي رفح، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف.

والاثنين، أعلن مدير مستشفى الكويت التخصصي في مدينة رفح الدكتور صهيب الهمص، توقف العمل في المستشفى الواقع وسط المحافظة، جراء استهدافه والمناطق المحيطة به من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الهمص في بيان، خروج المستشفى عن الخدمة، ونقل الطواقم الطبية العاملة إلى المستشفى الميداني، الذي يجري تجهيزه في منطقة المواصي غرب مدينة رفح.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد إقدام الاحتلال على توسيع العملية العسكرية في محافظة رفح، والاستهدافات المتكررة والمتعمدة لمحيط المستشفى.

وذكر أن قوات الاحتلال استهدفت اليوم بوابة المستشفى، ما أدى إلى ارتقاء اثنين من الطواقم العاملة، منوها إلى أن 5 آخرين من الطواقم الطبية أصيبوا في استهداف سابق.