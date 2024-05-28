حزب الله يشنّ هجوماً من مسافة قصيرة على موقع إسرائيلي (فيديو)

بيروت/سما/

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - اليوم الثلاثاء، استهدافها انتشاراً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا المحتلة، مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة. وفي بيان، أكّدت المقاومة أنّ هذا الاستهداف يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته. <div class="post-tools"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- samanews / under header --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-6876232859068459" data-ad-slot="9672383740" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div>

وقبل استهدافها موقع السماقة الإسرائيلي، نفّذت المقاومة هجوماً نارياً مركزاً من ‌‏مسافة قصيرة، بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة، استهدف موقع راميا وحاميته وتجهيزاته وتموضعات جنوده، محققةً فيه إصابات مباشرة.‏

وعلق موقع "حدشوت بزمان" العبري على مشاهد عملية استهداف موقع راميا قائلا:" كل ما تبقى لحزب الله هو عبور الحدود وغرس العلم في الموقع والعودة إلى لبنان مع صورة النصر."

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة:

- بعد متابعة ‏وترقب لقوات العدو في موقع بياض بليدا وعند رصد تحرك الجنود داخل الموقع عند الساعة ‌‏11:00 من ليل يوم الثلاثاء استهدفهم مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بقذائف المدفعية ‏وأصابوهم إصابة مباشرة.

- بعد متابعة ‏وترقب لقوات العدو على الحدود الجنوبية وعند رصد مجموعة من الجنود قرب الجدار الفاصل في ‏محيط موقع الراهب يوم الثلاثاء استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية أثناء تحركهم ‏بقذائف المدفعية وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة.‏

- عند الساعة 06:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

- عند الساعة 2:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية انتشارًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية ‏وأصابوه إصابة مباشرة.‏

- عند الساعة 06:00 من صباح يوم الثلاثاء، شنت المقاومة ‌‏الإسلامية هجوما ناريا مركزا ومن ‌‏مسافة قصيرة بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة استهدف موقع راميا وعلى ‏حاميته وتجهيزاته وتموضوعات جنوده وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏

في المقابل، تجددت الغارات الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، على عدة بلدات في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية الاسرائيلية غارات عنيفة على بلدات بيت ليف، رامية والناقورة، بالتزامن مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي وخرق لجدار الصوت في أجواء جنوب لبنان.