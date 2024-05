مرشحة رئاسية أمريكية سابقة توقع على قذيفة للجيش الإسرائيلي وتكتب عليها "اقضوا عليهم"

زارت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية وسفيرة أمريكا السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، اليوم الثلاثاء، الحدود مع لبنان، وأكدت على أهمية انتصار "إسرائيل" في حربها الحالية.



وأعربت هيلي، برفقة السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، وعضو الكنيست الحالي، داني دانون، عن دعمها القوي لإسرائيل، قائلة: "أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل، وإسرائيل تقاتل أعداء أمريكا اليوم، ولا تتوقف حتى تنتصر"، وفقا لموقع قناة "i24 news" الإسرائيلية.

