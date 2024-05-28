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مرشحة رئاسية أمريكية سابقة توقع على قذيفة للجيش الإسرائيلي وتكتب عليها "اقضوا عليهم"

الثلاثاء 28 مايو 2024 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرشحة رئاسية أمريكية سابقة توقع على قذيفة للجيش الإسرائيلي وتكتب عليها "اقضوا عليهم"



واشنطن/سما/

زارت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية وسفيرة أمريكا السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، اليوم الثلاثاء، الحدود مع لبنان، وأكدت على أهمية انتصار "إسرائيل" في حربها الحالية.


وأعربت هيلي، برفقة السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، وعضو الكنيست الحالي، داني دانون، عن دعمها القوي لإسرائيل، قائلة: "أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل، وإسرائيل تقاتل أعداء أمريكا اليوم، ولا تتوقف حتى تنتصر"، وفقا لموقع قناة "i24 news" الإسرائيلية.


والتقت هيلي ودانون خلال زيارتهما بالشيخ موفق طريف ووجهاء آخرين من الطائفة الدرزية، ثم توجهوا بعد ذلك إلى رأس الناقورة، حيث تلقوا إحاطة أمنية من العقيد، يوفال بيزك، بحسب القناة الإسرائيلية.

وتضمّنت جولة نيكي هيلي زيارة إلى موقع للجيش الإسرائيلي، حيث تفاعلت ودانون مع الجنود الذين يخدمون على الحدود الشمالية، وفي بادرة تضامن رمزية، وقعوا على قذائف مدفعية، وكتبت هيلي عليها: "اقضوا عليهم! أمريكا تحب إسرائيل!".

وفي شهر مارس/ آذار الماضي، أعلنت نيكي هيلي تعليق حملتها للترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد فشلها في تحقيق تقدم كبير أمام منافسها على ترشيح الحزب الجمهوري، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال جولة الانتخابات التمهيدية المعروفة باسم "الثلاثاء الكبير"، والتي أُجريت في 15 ولاية أمريكية.

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