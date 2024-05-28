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واشنطن تعلّق مساعدات غزة بعد تضرر الرصيف البحري جراء الطقس

الثلاثاء 28 مايو 2024 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تعلّق مساعدات غزة بعد تضرر الرصيف البحري جراء الطقس



واشنطن/سما/

قالت شبكة (إن.بي.سي نيوز) اليوم الثلاثاء نقلا عن مسؤولين إن الجيش الأمريكي علق إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بحرا بعد تضرر الرصيف البحري المؤقت الذي أقامه على ساحل القطاع جراء الطقس السيئ.

وذكرت الشبكة في تقريرها نقلا عن مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي وثالث من الأمم المتحدة أن من المتوقع أن يعلن الجيش الأمريكي عن ذلك في وقت لاحق اليوم.

وفي السياق، قال البنتاغون: " سيتم سحب الرصيف العائم بعيدا عن ساحل غزة لإجراء بعض الإصلاحات فيه عقب تضرره جراء الأمواج العنيفة.

وأضاف: ""سنعيد إرسال سفن المساعدات إلى غزة حال عودة عمل الرصيف العائم في غزة.

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