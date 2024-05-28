  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

جامعة الدنمارك تقرر سحب استثماراتها من شركات في المستوطنات الإسرائيلية

الثلاثاء 28 مايو 2024 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة الدنمارك تقرر سحب استثماراتها من شركات في المستوطنات الإسرائيلية



كوبنهاغن/سما/

 قالت جامعة كوبنهاغن اليوم الثلاثاء إنها ستوقف الاستثمار في الشركات التي لها نشاط تجاري في الضفة الغربية المحتلة وسط احتجاجات طلابية تضغط على الجامعة لقطع العلاقات المالية والمؤسسية مع إسرائيل.

وبدأت احتجاجات بقيادة مئات الطلاب في الحرم الجامعي في أوائل مايو/ أيار تعبيرا عن معارضتهم للحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

ويطالب الطلاب الجامعة بقطع علاقاتها الأكاديمية مع إسرائيل وسحب استثماراتها من الشركات التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الجامعة على موقع إكس للتواصل الاجتماعي إنها اعتبارا من 29 مايو/ أيار، ستعمل على سحب جميع ممتلكاتها التي يصل قيمتها الإجمالية حوالي مليون كورونة دنماركية (145810 دولار أمريكي) في إير.بي.إن.بي وبوكينغ.كوم وإي.دريمز.

وأضافت الجامعة أنها ستتعاون مع مديري الصناديق لإدارة استثماراتها وضمان امتثالها لقائمة الأمم المتحدة للشركات التي لها نشاط تجاري في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.

وتبلغ إيرادات جامعة كوبنهاغن السنوية أكثر من عشرة مليارات كورونة، وتستثمر بعضها في سندات وأسهم.

واحتلت إسرائيل أراض في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب 1967.

(الدولار = 6.8582 كورونة دنماركية)

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل استشهاد الجندي المصري بنيران إسرائيلية في رفح

"القسام" تبث رسالة مصورة عن قتلى لواء إسرائيلي وتتوعده (شاهد)

ليلة عصيبة جدا في رفح.. شهداء واشتباكات ضارية وحالة نزوح كبيرة

إعلام إسرائيلي: الوسطاء ينتظرون موافقة حماس على بدء جولة جديدة من المفاوضات

قادة بالمعارضة الإسرائيلية يبحثون الأربعاء إسقاط حكومة نتنياهو

نتنياهو يتوجه لحل مجلس الحرب

مصر توجه تحذيرا بعد استشهاد جندي مصري برصاص الاحتلال الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

واشنطن تعلّق مساعدات غزة بعد تضرر الرصيف البحري جراء الطقس

إعلام إسرائيلي: حدثان صعبان في رفح.. قتلى وجرحى وجندي مفقود

07ae38b0-b9fb-416b-8dbf-7f5e549787be

المقاومة تفجر منزلاً بقوة إسرائيلية في رفح.. وتعرض مشاهد لعملياتٍ في جباليا و"نتساريم" (فيديو)

مساع مصرية لتفعيل الصفقة و"إسرائيل" مستعدة لبحث هدوء مستدام بغزة.. ماذا قالت حماس؟

photo_2024-05-28_16-56-49

"اصبروا".. فيديو جديد لأسير إسرائيلي في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية