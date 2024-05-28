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إعلام إسرائيلي: حدثان صعبان في رفح.. قتلى وجرحى وجندي مفقود

الثلاثاء 28 مايو 2024 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: حدثان صعبان في رفح.. قتلى وجرحى وجندي مفقود



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، عن وقوع حادثين صعبين مع قوات الاحتلال الإسرائيلي  في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر عبرية، أن الجنود الإسرائيلين دخلوا عيادة في رفح وانفجرت عبوة، وهناك  3 قتلى في صفوف القوات و4 جرحى بحالة صعبة.

فيما أشار موقع حدشوت بزمان العبري إلى وقوع حدثين صعبين في رفح .

وأفاد الموقع بمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 10 آخرين 3 من بينهم  في حالة خطيرة .

 وبحسب الموقع " "يقدر ان هناك جندي مفقود، مشيرا إلى أن  الحدثين وقعا في منزل مفخخ وتفجير نفق.

في المقابل أفاد موقع حدشوت حموت العبري،بمقتل 3 جنود على الأقل وإصابة 10 منهم 5 بجروح خطيرة في تفجير مبنى تحصنت به قوات في رفح وهناك جندي مفقود.

وأظهرت مقاطع فيديو، طائرات إسرائيلية تنقل قتلى وجرحى من جنود الاحتلال إلى مستشفيات بالداخل المحتل بعد استهدافهم من المقاومة بغزة.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر عبرية، عن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال بانفجار منزل مفخخ في قطاع غزة.

كما أعلن رئيس بلدية اللد عن مقتل أحد سكان المدينة من الجنود في غزة اليوم دون إعلان رسمي من الجيش.

#خطف جندي اسرائيلي #رفح #حدث صعب رفح

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