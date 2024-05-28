المقاومة تفجر منزلاً بقوة إسرائيلية في رفح.. وتعرض مشاهد لعملياتٍ في جباليا و"نتساريم" (فيديو)

غزة/سما/

تواصل المقاومة الفلسطينية تكبيد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة خسائر كبيرة، وذلك بتنفيذها عملياتٍ استهدفت جنوده وآلياته، خصوصاً شمالي القطاع، لليوم الـ 235 من ملحمة "طوفان الأقصى" المستمرة، و"جيش" الاحتلال يقرّ بإصاباتٍ في صفوف جنوده.

كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت في بيانٍ مقتضب، تمكّن مجاهديها من تفجير منزلٍ مفخخٍ مسبقاً في قوةٍ إسرائيلية خاصة في مخيم الشعوت جنوبي مدينة رفح، مؤكّدةً إيقاع أفرادها بين قتيلٍ وجريح.

كما أعلنت عن "قصفها قوات العدو المتمركزة جنوب مخيم يبنا في مدينة رفح بقذائف الهاون".

وتبنّت كتائب القسّام استهداف دبابة "ميركافا" وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ودك تحشدات الاحتلال بقذائف الهاون في محاور القتال الشمالية.

ونشرت "القسّام" مقطع فيديو يُظهر مجاهديها وهم يدكون مباني يتحصن داخلها جنود الاحتلال، كما نادى أحد المجاهدين متوجهاً إلى جنود الاحتلال بالقول إنّ "جباليا حرام عليكم".

كما نشرت مقطع فيديو يظهر استهداف مجاهديها تحشدات العدو في محاور التقدم بالمنطقة الوسطى بقذائف الهاون وصواريخ "رجوم".



وعرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من حمم "الهاون" التي دكت بها آليات الاحتلال وجنوده في محور التقدم شرقي مخيم جباليا.



وأكدت سرايا القدس قصفها بالاشتراك مع مجاهدي القسام بقذائف الهاون النظامي جنود وآليات العدو شمالي جباليا.

كما أعلنت عن اسقاطها طائرة كواد كابتر صهيونية من نوع "مافيك برو" والسيطرة عليها في سماء مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وعرضت سرايا القدس مشاهد من قصفها تموضعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الصداقة التركي.

وفي بيان آخر قالت سرايا القدس: " قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" جنود و آليات العدو المتوغلة محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح

من جانبها، دكت كتائب المجاهدين قوات الاحتلال المتمركزة في محور "نتساريم"، جنوب مدينة غزة، بصواريخ قصيرة المدى.



كما استهدف مجاهدوها موقع كتيبة "أميتاي" الإسرائيلي شرقي رفح برشقة صاروخية.

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى أيضاً قصفها القوات الإسرائيلية المتمركزة على محور "نتساريم" برشقة صاروخية قصيرة المدى، على دفعتين خلال يوم واحد.

ويوم أمس، أعلنت كتائب القسام استهداف مجاهديها قوةً إسرائيليةً خاصة، تحصّنت داخل منزل، بصاروخ "107"، شرقي مدينة جباليا، شمالي قطاع غزة.

وتمكن مجاهدو القسام من قصف حشدٍ لقوات الاحتلال في موقع الإدارة المدنية شرقي جباليا بقذائف الهاون، بالإضافة إلى الاستيلاء على طائرة مسيّرة استخبارية.

كما عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد عن استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى شرقي مخيم جباليا.

وأعلنت كتائب المجاهدين استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة "RPG"، في محور تقدم مخيم جباليا، وأصابتها بصورة مباشرة، عارضةً مشاهد من العملية.

وقصفت كتائب المجاهدين، للمرة الثانية في يوم واحد، قوات الاحتلال المتمركزة في محور "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة، بصواريخ قصيرة المدى.

يأتي ذلك في إطار استمرار العمليات العسكرية للأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

من جهته، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 13 عسكرياً في صفوفه، معلناً أنّهم جُرحوا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.