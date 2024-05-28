وائل الدحدوح: وسائل الإعلام الغربية سقطت خلال حرب غزة سقوطا مدويا

تونس/سما/

قال وائل الدحدوح، الصحفي الفلسطيني ومدير مكتب قناة الجزيرة القطرية في قطاع غزة، إن الصحفي لم يعد موظفا بل هو ناقل لرسالة إنسانية نبيلة تستحق منه كل جهد و تضحية.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها، اليوم الثلاثاء، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، على هامش الزيارة التي يؤديها الدحدوح إلى تونس.



وقال الدحدوح: "هذه الرسالة الإنسانية التي يؤديها الصحفي.. صاحبة الجلالة.. تستحق منا كل تضحية".

وتابع: "وسائل الإعلام الغربية التي كانت تروج لنفسها دائما أنها سيدة الحريات في الرأي والتعبير سقطت خلال الحرب على قطاع غزة، سقوطا مدويا ورسبت رسوبا كبيرا في هذا الاختبار الحقيقي".



وتابع: "وسائل الإعلام الغربية مارست ازدواجية المعايير فيما يتعلق بما يجري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأضاف الدحدوح: "الأثمان التي دفعها الصحفيون في فلسطين وغزة أكبر بكثير مما كان متوقعا ومطلوبا".



وشدد على أن الصحفيين في قطاع غزة مستمرون في نقل الحقيقة لكل العالم بغض النظر عن الأثمان التي يدفعونها وما يثبت هذا الأمر هو تواصل تدفق المعلومة والصورة والصوت من قطاع غزة رغم كل الاعتداءات والجرائم".