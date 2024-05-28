والد الجندي المصري يتحدث عن استشهاد نجله في رفح (شاهد)

القاهرة/سما/:

تحدث والد الجندي المصري عبد الله رمضان حجي عن ظروف تلقيه نبأ استشهد نجله على الحدود المصرية الفلسطينية خلال اشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.





وقال والد الجندي إن أحدا لم يبلغه باستشهاد نجله، لكنه فقد الوعي قبل تلقيه الخبر دون سبب، وتابع "في الساعة الحادية عشر صباحا٬ فقدت الوعي٬ وعندما أفقت قلت لمن حولي أن عبد الله مات".



وفي صباح اليوم الثلاثاء شيع أهالي قرية العجميين في مركز أبشواي بمحافظة الفيوم٬ جنازة الشهيد عبد الله رمضان حيث خرجت جنازة مهيبة تعالت فيها الهتافات المنددة بما حدث.



وأمس الاثنين استشهد عبد الله على الحدود المصرية الفلسطينية، في حادث إطلاق نار عند معبر رفح. وتسلمت عائلته الجثمان الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء عند مسجد الرحمن بعد خروجها من مستشفى العريش العسكري في منتصف الليل.



وأعلن الجيش المصري في بيان له "استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين في حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح، مشيرا إلى أن "إجراء تحقيق بواسطة الجهات المختصة في الحادث".



شهيد ثاني

كما ذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن استشهاد الجندي إسلام إبراهيم عبد الرازق متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال قرب الحدود المصرية الفلسطينية أمس الاثنين.



وحيث نشرت صفحات أقارب إسلام على موقع فيسبوك، أنه ارتقى على إثر إصابته برصاص الاحتلال في رفح، ومن المقرر تشييع جنازته في عزبة جاب الله التابعة لمركز سنهور القبلية بمحافظة الفيوم بعد وصول الجثمان.



وحتى الآن لم يصدر المتحدث العسكري المصري أي خبر عن استشهاد إسلام.



وعلى فترات متباعدة، وقعت حوادث إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية رغم معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين عام 1979، وكان آخرها قبل حادث اليوم في 3 حزيران/ يونيو 2023. إذ أسفر إطلاق النار عند معبر العوجة آنذاك عن مقتل عنصر أمن مصري و3 عسكريين إسرائيليين، فيما تضاربت روايتي تل أبيب والقاهرة حول ملابسات الحادث.

ويأتي حادث إطلاق النار الأخير في ظل "توتر" تشهده العلاقات بين القاهرة وتل أبيب في الفترة الأخيرة على خلفية قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي ببدء عملية عسكرية بمدينة رفح في 6 أيار / مايو الجاري، والسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك.