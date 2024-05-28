بلجيكا تتعهد بدعم مادي إضافي للنظام التعليمي في فلسطين

بروكسل/سما/

أعلنت بلجيكا، الثلاثاء، أنها ستقدم دعمًا ماديا إضافيا للنظام التعليمي في فلسطين، بقيمة 5 ملايين يورو.

وقالت الخارجية البلجيكية في منشور على منصة إكس: "التقى وزير التعاون التنموي مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى لبحث الخطط الإصلاحية للحكومة الفلسطينية المعينة حديثا".

وأضافت أن "بلجيكا ستقدم مبلغا إضافيا قدره 5 ملايين يورو لتحسين النظام التعليمي الفلسطيني".

وأكدت الوزارة أن بلجيكا "لا تزال ملتزمة بحل الدولتين وتعمل من أجل الاعتراف بفلسطين وحقوق وحرية مواطنيها".

والثلاثاء، اعترفت بلجيكا وإسبانيا والنرويج رسميًا بدولة فلسطين، بعد موافقة حكوماتها على قرار أعلنت اتخاذه الأسبوع الماضي، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.

وإلى جانب دعم بلجيكا لفلسطين والاعتراف بها، يؤكد مسؤولون بلجيكيون، بمن فيهم وزيرة الخارجية الحاجة لحبيب، على الحاجة إلى تحرك أكثر تأثيرًا على المستوى الدولي.

ومنذ 7 أكتوبر تواصل إسرائيل حربا على غزة رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة، ووقف العمليات العسكرية في رفح جنوبي القطاع حيث ردت بارتكاب مجازر في المدينة.