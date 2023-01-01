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العفو الدولية: الهجوم الإسرائيلي على مخيم برفح جريمة حرب

الثلاثاء 28 مايو 2024 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
العفو الدولية: الهجوم الإسرائيلي على مخيم برفح جريمة حرب



غزة/سما/

أعلنت منظمة العفو الدولية أن الهجوم العشوائي الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح "جريمة حرب" ويجب التحقيق فيها.

جاء ذلك في بيان للمنظمة على منصة "إكس"، الثلاثاء، تعليقا على المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي على مخيم برفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت المنظمة على أن "الضربات الجوية المرعبة على المدنيين في رفح كانت آخر الهجمات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة المحتل متجاهلة القانون الدولي".

وأضافت: "مثل هذه الهجمات العشوائية التي تقتل أو تجرح المدنيين هي جرائم حرب ويجب التحقيق فيها".

ومساء الأحد، استشهد 45 فلسطينيا وأصيب 249 آخرين، أغلبهم أطفال ونساء في مجزرة إسرائيلية جديدة استهدفت خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غرب رفح، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

وأثارت "المجزرة" انتقادات إقليمية ودولية حادة لإسرائيل، مع اتهامات بتحدي قرارات الشرعية الدولية، ودعوات لفرض عقوبات والضغط عليها لإنهاء "الإبادة الجماعية" ووقف الهجوم البري المتواصل على رفح منذ 6 مايو/ أيار الجاري.

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