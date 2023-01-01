الدفاع المدني: حريق كبير بجوار مستشفى برفح جراء قصف إسرائيلي

غزة/سما/

قال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الثلاثاء، إن حريقا كبيرا اندلع بجوار مستشفى الكويت بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي مستودعا للأخشاب، بينما لم تتمكن الطواقم من الوصول للمكان جراء التوغل الإسرائيلي.

وقال الدفاع المدني في بيان: "استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي مستودع أخشاب بجوار مستشفى الكويت بمحافظة رفح، ما تسبب بحدوث حريق كبير".

وأوضحت أن طواقمها "حاولت الوصول إلى المكان لكن تقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية والإغلاق الجوي للطائرات المسيرة، منع وصول الطواقم للمكان، مما تسبب بعودتهم دون إخماد الحريق".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في القطاع خروج جميع مستشفيات رفح عن الخدمة باستثناء مستشفى واحد متخصص بالولادة، جراء عمليات الجيش الإسرائيلي في المدينة.