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إصابة 13 عسكريا إسرائيليا في آخر 24 ساعة

الثلاثاء 28 مايو 2024 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 13 عسكريا إسرائيليا في آخر 24 ساعة



القدس المحتلة/سما/

كشفت معطيات نشرها الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، إصابة 13 عسكريا من عناصره بينهم 9 في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للمعطيات “ارتفع الثلاثاء عدد عناصر الجيش الإسرائيلي الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 3617 من 3604 تم رصدهم يوم أمس”.

وبذلك يكون عدد مصابي الجيش الجرحى خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 13 عنصرا، بينهم 9 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة، والتي بدأت في 27 أكتوبر 2023، بحسب المصدر ذاته.

وعليه، ارتفع عدد ضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده الذين أصيبوا بالمعارك البرية في غزة إلى “1810 مقارنة بـ1801 رصدوا أمس”.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي رتب مصابيه الجدد أو ملابسات ومواقع المعارك التي شاركوا فيها خلال الساعات الماضية.

وطبقا للمعطيات، فإن 636 ضابطا وجنديا إسرائيليا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 بينهم 282 بالمعارك البرية في قطاع غزة، في ظل اتهامات لتل أبيب بعدم الكشف عن العدد الحقيقي لقتلى جيشها منذ بداية الحرب.

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