الجيش الإسرائيلي يقصف مشفى شمال غزة ومولداته الكهربائية

القدس المحتلة/سما/

قصف الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أحد مباني مستشفى “كمال عدوان” شمال قطاع غزة، كما استهدف القصف مولدات الكهرباء فيه.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي قصف أحد مباني “مستشفى كمال عدوان” ومولداته الكهربائية بمدينة بيت لاهيا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت مصادر طبية باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم طبيب، في إطلاق الجيش الإسرائيلي النار بمحيط “مستشفى كمال عدوان”.

وسبق أن حذرت منظمات أممية ودولية من استهداف الجيش الإسرائيلي المنظومة الصحية والطواقم الطبية في القطاع، إلا أنه تجاهل تلك التحذيرات واستهدف العديد من المستشفيات وأخرجها عن الخدمة، ما فاقم الأوضاع داخل القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.