  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجيش الإسرائيلي يقصف مشفى شمال غزة ومولداته الكهربائية

الثلاثاء 28 مايو 2024 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يقصف مشفى شمال غزة ومولداته الكهربائية



القدس المحتلة/سما/

 قصف الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أحد مباني مستشفى “كمال عدوان” شمال قطاع غزة، كما استهدف القصف مولدات الكهرباء فيه.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي قصف أحد مباني “مستشفى كمال عدوان” ومولداته الكهربائية بمدينة بيت لاهيا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت مصادر طبية باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم طبيب، في إطلاق الجيش الإسرائيلي النار بمحيط “مستشفى كمال عدوان”.

وسبق أن حذرت منظمات أممية ودولية من استهداف الجيش الإسرائيلي المنظومة الصحية والطواقم الطبية في القطاع، إلا أنه تجاهل تلك التحذيرات واستهدف العديد من المستشفيات وأخرجها عن الخدمة، ما فاقم الأوضاع داخل القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل استشهاد الجندي المصري بنيران إسرائيلية في رفح

"القسام" تبث رسالة مصورة عن قتلى لواء إسرائيلي وتتوعده (شاهد)

ليلة عصيبة جدا في رفح.. شهداء واشتباكات ضارية وحالة نزوح كبيرة

نتنياهو يزعم أن مجزرة الخيام في رفح كانت “خطأ مأساوياً.. ويقول: مطالب السنوار استسلامية

إعلام إسرائيلي: الوسطاء ينتظرون موافقة حماس على بدء جولة جديدة من المفاوضات

"إسرائيل" تسلم مقترحها للوسطاء.. حماس: لن ننخرط في جولة مفاوضات جديدة

قادة بالمعارضة الإسرائيلية يبحثون الأربعاء إسقاط حكومة نتنياهو

الأخبار الرئيسية

reuters_com_2023_newsml_RC2DC4AP6TTR

"الصحة العالمية": 11 ألف شخص يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل في غزة

بكاء-الجنود-الصهاينة

هيئة البث الإسرائيلية: متلقو العلاج النفسي تضاعف 3 مرات منذ 7 أكتوبر

في معرض هجومه عليها.. وزير خارجية الاحتلال يذكّر إسبانيا بـ"محاكم التفتيش"

صحيفة عبرية تكشف عن وفاة غزيين تحت التعذيب أثناء اختطافهم ونقلهم من القطاع

بالأسماء.. أكثر من 21 شهيداً في قصف إسرائيلي على خيام للنازحين في رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية