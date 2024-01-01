إصابة سفينة تجارية بأضرار كبيرة بعد استهدافها بثلاثة صواريخ قبالة سواحل اليمن

وكالات / روتيرز/

قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الثلاثاء إن المياه تسربت إلى سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن ومالت على أحد جانبيها بعد استهدافها بثلاثة صواريخ.

وأضافت أمبري أن السفينة أصدرت نداء استغاثة يفيد بتعرضها لأضرار في عنبر التخزين وأن المياه تتسرب إليها على بعد نحو 54 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية.

وتابعت “بحسب نداء الاستغاثة، السفينة تميل على أحد جانبيها”.

وتشن جماعة “أنصار الله” المتحالفون مع إيران هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ في منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني. ووسعوا نطاق هجماتهم لاحقا إلى المحيط الهندي تضامنًا مع الفلسطينيين.