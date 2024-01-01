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الاعلام العبري : إسرائيل سلمت الوسطاء مقترحها لصفقة تبادل الأسرى وسيصل حماس اليوم ..

الثلاثاء 28 مايو 2024 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري : إسرائيل سلمت الوسطاء مقترحها لصفقة تبادل الأسرى وسيصل حماس اليوم ..



القدس المحتلة / سما/

سلمت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، الوسطاء مقترح صفقة تبادل الأسرى وسيصل إلى قادة حماس اليوم.

واكدت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، ان اسرائيل سلمت الوسيطين المصري والقطري مقترحها لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وسط مخاوف من أن يصعب توسيع هجوم الاحتلال على رفح من انطلاق المفاوضات وتقدمها.

واشارت التوقعات التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلية إلى أن مفاوضات غزة عبر الوسطاء ستستأنف الأسبوع المقبل، في الدوحة.

وأمس الاثنين، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن فريق المفاوضات سيسلم الوسطاء مقترحا أقره مجلس الحرب لإبرام صفقة تبادل للأسرى، بينما جدد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان التأكيد على أن إسرائيل لن تستعيد أسراها لدى المقاومة في قطاع غزة إلا بالرضوخ لشروط المقاومة الفلسطينية التي قدمتها للوسطاء في قطر ومصر.

وقال الوزير بمجلس الحرب غادي آيزنكوت -في حديث للقناة الـ12 الإسرائيلية- إن هناك توافقا تاما بين أعضاء المجلس على ضرورة إبرام صفقة تبادل.

وبحسب القناة الـ12، فإن آيزنكوت قال إن حركة حماس ترمم قوتها لكن إبرام صفقة تبادل معها ضرورة إستراتيجية، مع وقف إطلاق النار بقدر ما يلزم.

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