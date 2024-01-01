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غوتيريش: الملايين بالسودان وغزة معرضون للموت بالأمراض

الثلاثاء 28 مايو 2024 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش: الملايين بالسودان وغزة معرضون للموت بالأمراض



نيويورك/ وكالات/

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ملايين السودانيين والفلسطينيين بقطاع غزة معرضون لخطر الموت ليس فقط من القنابل بل من الأمراض الناجمة عن استهداف المراكز الاستشفائية.

وأضاف غوتيريش في رسالة مصورة خلال مشاركته بحفل الدورة الـ77 لجمعية الصحة العالمية "عالمنا في ورطة، من الفوضى المناخية إلى تزايد الفقر وعدم المساواة وتضاعف الصراعات، وعندما تشتعل الأزمات، تعاني الصحة".

وسلط غوتيريش الضوء على أن الملايين من الأشخاص بالسودان وقطاع غزة معرضون لخطر الموت ليس فقط من الرصاص والقنابل، بل من الإصابات والأمراض والهجمات غير المسبوقة على مقرات الرعاية الصحية.

وشدد غوتيريش على أن هناك أكثر من 20 مليون طفل لا يحصلون على التطعيمات الروتينية في أنحاء العالم.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة جمعية الصحة العالمية، وهي هيئة صنع القرار في منظمة الصحة العالمية، بأنها حيوية وسط الأزمات المستمرة حول العالم.

وأشار إلى أن جمعية الصحة العالمية "تمثل فرصة لمواجهة العديد من التحديات الصحية العالمية، والاستفادة من بنيتنا الدولية، وبناء الأنظمة التي نحتاجها لمواجهة الأزمات المستقبلية".

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