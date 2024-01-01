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الصحة الفلسطينية : 46 شهيداً خلال 24 ساعة و36096 منذ بدء الحرب

الثلاثاء 28 مايو 2024 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية : 46 شهيداً خلال 24 ساعة و36096 منذ بدء الحرب



غزة / سما/

قالت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 46 شهيداً و110 إصابات خلال ال 24 ساعة الماضية.

واشارت الى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 36096 شهيداً و81136 مصاباً منذ السابع من اكتوبر الماضي.

ولفتت الصحة الى انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ235، ما أسفر عن استشهاد 36050 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 81026 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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