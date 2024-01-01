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وينسلاند" يدعو لإجراء تحقيق في قصف مخيم للنازحين برفح

الثلاثاء 28 مايو 2024 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وينسلاند" يدعو لإجراء تحقيق في قصف مخيم للنازحين برفح



رام الله / سما/

دان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها خيام النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات من الفلسطينيين.

وطالب وينسلاند -في بيان- "بإجراء تحقيق شامل وشفاف في هذا الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات، واتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين بشكل أفضل". وقال: "أشعر بقلق بالغ إزاء مقتل العديد من النساء والأطفال في منطقة لجأ إليها الناس"، مجددا الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

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