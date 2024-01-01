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طقس فلسطين : انخفاض ملموس على درجات الحرارة

الثلاثاء 28 مايو 2024 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : انخفاض ملموس على درجات الحرارة



رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا ومعتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلًا في بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الاربعاء صافيا إلى غائم جزئي ومعتدلا في معظم المناطق حارا في الاغوار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

يوم الخميس، يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي ومعتدلا في معظم المناطق حارا في الاغوار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام ومعتدلا في معظم المناطق حارا في الاغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجويّة المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.

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