رئيس الوزراء الإسباني يعلن دخول الاعتراف بالدولة الفلسطينية حيز التنفيذ

سما / وكالات /

اعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء، دخول الاعتراف بالدولة الفلسطينية حيز التنفيذ.

واضاف إن مدريد ستعترف بالدولة الفلسطينية التي ستشمل قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكر أيضًا أن "إسبانيا لن تعترف بالتغييرات في الحدود التي تم تحديدها عام 1967 ما لم يتم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف".

واضاف أن الاعتراف بدولة فلسطينية قابلة للحياة يضمن الأمن بالشرق الأوسط ، وان الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس موجها ضد إسرائيل.

كما دعا إلى مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ حل الدولتين.

وتعترف نحو 144 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بدولة فلسطينية، ومن بينها معظم دول الجنوب العالمي.