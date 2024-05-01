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تفاعل كبير على فيديو للعثور على ورقة من المصحف لم تحترق في جيب سيدة استشهدت في "مجزرة رفح"

الثلاثاء 28 مايو 2024 07:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاعل كبير على فيديو للعثور على ورقة من المصحف لم تحترق في جيب سيدة استشهدت في "مجزرة رفح"



غزة/سما/

عثر طبيب فلسطيني في جيب امرأة ارتقت في المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ليل أمس الأحد في رفح، على مصحف صغير، ظهر مع آيتين كريمتين من سورة البروج، ما أثار تفاعلا كبيرا.

ونشر صانع المحتوى "الغزاوي" أسامة النشار مقطع الفيديو، حيث شوهد أحد الأشخاص وهو يمسك بأوراق المصحف فوق جثمان الضحية، مرددا الآيات الكريمة: "وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۝ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ۝ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۝ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝".

وكتب أسامة النشار معلقا على الفيديو: "وجدناها في جيب خالتي..حينما انتشلنا جثمان أقاربي الشهداء وجدنا هذه الآيات في جيب خالتي: " قُتل أصحاب الأخدود، النارِ ذات الوقود".. وكأنها رسالة من الله صرت أقرأها ونارُ الخُذلان تمزقني كيف يرحل كل الأحباب دفعةً واحدة، ولكنها معية الله دائما تطمئننا، وتربط على قلوبنا برسائل إلهية أن الله معنا". 

وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو، معربين عن حزنهم لمصاب أهل غزة، ومعربين عن غضبهم من همجية ووحشية الجيش الإسرائيلي، حيث قال أحدهم معلقا: "نشهد الله وملائكته وحملة عرشه أن قلوبنا بلغت الحناجر، والغصة تعتصر قلوبنا، ودعاؤنا لكم بأن يثبتكم الله، ويبشرنا بنصر من عنده وفتح قريب"، وأضاف آخر: "الله غالب".

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