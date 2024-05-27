البرلمانية أوكاسيو كورتيز: الهجوم الإسرائيلي على مخيم رفح هو عمل وحشي لا يمكن تبريره

واشنطن/سما/

وصفت النائبة التقدمية الأمريكية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (ديمقراطية من ولاية نيويورك) الغارات الإسرائيلية الدموية على رفح، والتي أسفرت عن استشهاد 50 شخصاً على الأقل في مخيم للنازحين بأنها “فظائع لا يمكن الدفاع عنها”.



وكتبت أوكاسيو كورتيز يوم الاثنين على منصة التواصل الاجتماعي X : “إن هجوم الجيش الإسرائيلي على مخيم للأبرياء في رفح هو عمل وحشي لا يمكن تبريره”. “لقد تم ذلك في تحدٍ صريح للخط الأحمر الذي وضعه الرئيس بايدن ودعوة محكمة العدل الدولية لوقف إطلاق النار”.

وأضافت أنه “لقد مضى وقت طويل على أن يفي بايدن بكلمته” ويوقف شحنات المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، في أعقاب التهديد الذي أطلقه في وقت سابق من هذا الشهر في محاولة لمنع الهجمات الإسرائيلية على رفح.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الغارة الإسرائيلية على حي تل السلطان في رفح استهدفت منطقة إنسانية مليئة بالخيام.