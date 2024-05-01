  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الآلاف يتظاهرون في باريس للتنديد بقصف مخيم للنازحين في رفح

الثلاثاء 28 مايو 2024 03:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الآلاف يتظاهرون في باريس للتنديد بقصف مخيم للنازحين في رفح



باريس/سما/

 تظاهر الآلاف من المحتجين، الإثنين، في باريس للتنديد بالمجزرة الإسرائيلية الهمجية على مخيم للنازحين في رفح، والتي أسفرت عن استشهاد 50 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والنساء”.

وتجمّع حشد  بعيد العصر على بعد بضع مئات من الأمتار من السفارة الإسرائيلية وهم يهتفون “كلنا أبناء غزة” و”عاش نضال الشعب الفلسطيني” و”الحرية لغزة” و”غزة، باريس معك”.

ورفع متظاهرون الأعلام الفلسطينية، ووضع البعض كوفيات فيما رفع البعض الآخر لافتات كتب عليها “الطفل يجب ألا يقتل، سواء كان يهوديا أو فلسطينيا: أوقفوا القصف، الحرية لفلسطين”، وأيضا “رفح، غزة نحن معك”.

وقال نائب رئيس “جمعية التضامن الفرنسي مع فلسطين” فرنسوا ريب وهو أحد منظّمي التظاهرة “البارحة، أُحرق فلسطينيون أحياء جراء قصف إسرائيلي لمخيم للاجئين. لقد شهدنا مقاطع فيديو لعائلات تسحب أحباءها من الخيام المحترقة. إنها مجزرة أخرى”.

وقدّر عدد المشاركين في التحرك بـ”عدة آلاف”، فيما قدّرت شرطة باريس العدد بنحو عشرة آلاف.

وأضاف ريب “يضرمون النار في مخيم للاجئين، ويحرقون الناس ونحن لا نستدعي سفيرة إسرائيل لمحاسبتها، إنه أمر لا يطاق”.

وحملت لافتة كبرى رسوما لوجوه الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأميركي جو بايدن، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعلوها شعار “إنهم يغتالون الإنسانية”.

وقال النائب عن اليسار الراديكالي إريك كوكريل إنه يأمل “أن تفضي التعبئة في نهاية المطاف إلى دفع الحكومة للتفكير” مشيرا إلى أن موقف فرنسا “أكثر صوابا” عما كان عليه “لكن طالما لا توجد أفعال فهذا يعني أنكم في الواقع لا تفعلون أي شيء”.

وأشار مهدي بكور الذي قال إن صديقه عالق حاليا في غزة، إلى أنه جاء “كأب يتعاطف كثيرا مع ما يحدث هناك”.

وقال “أرسل لي صديقي قبل يومين من غزة رسالة لا أملك حتى الشجاعة للاستماع إليها أو الرد عليها. لا أعرف ماذا أقول له”.

الأكثر قراءة اليوم

إعلام عبري: مقتل جنديين مصريين في تبادل إطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي عند معبر رفح

تفاصيل استشهاد الجندي المصري بنيران إسرائيلية في رفح

إسرائيل تقدّم مقترحين لصفقة لا يشملان وقفاً للحرب

الجيش المصري يصدر بيانا بعد إطلاق النار في رفح ويعلن استشهاد أحد جنوده

نتنياهو يزعم أن مجزرة الخيام في رفح كانت “خطأ مأساوياً.. ويقول: مطالب السنوار استسلامية

"إسرائيل" تسلم مقترحها للوسطاء.. حماس: لن ننخرط في جولة مفاوضات جديدة

المدعية العامة الإسرائيلية: نحقق في واقعة "جسيمة جداً" في رفح.. والجيش "يأسف"

الأخبار الرئيسية

665519b24c59b776072645cc

ليلة عصيبة جدا في رفح.. شهداء واشتباكات ضارية وحالة نزوح كبيرة

نتنياهو يتوجه لحل مجلس الحرب

shlishim2705121241_re_autoOrient_i

قادة بالمعارضة الإسرائيلية يبحثون الأربعاء إسقاط حكومة نتنياهو

نتنياهو يعترض على وقف العملية في رفح وإعطاء فرصة لصفقة تبادل

تفاصيل استشهاد الجندي المصري بنيران إسرائيلية في رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية